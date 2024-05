El hotel embrujado en Zacatecas donde Vivir Quintana tuvo una experiencia paranormal

Los podcast de terror se han convertido en una forma de conocer las experiencias de distintas personas, pero las "Morras Malditas" lo llevan un paso más allá al invitar a distintas mujeres que, aunque no lo parezca, tienen una conexión muy fuerte con el mundo de los muertos. Este fue el caso de su episodio número 169, en donde la talentosa Vivir Quintana mostró una faceta que pocos conocen, afirmando que tiene una sensibilidad muy grande para percibir fenómenos paranormales, mismos que incluso se han hecho presentes durante sus giras.

La experiencia paranormal de Vivir Quintana

Es así como Maldo y Janis aprovecharon cada minuto de la visita de Vivir Quintana para escuchar sus anécdotas de miedo, pero fue una en particular la que atrajo la atención del público y la de las conductoras. Vivir explica que hace algunas semanas participó en un evento en Zacatecas, por lo que se hospedó en el conocido hotel "Mesón de Jobito" junto a su equipo que se encuentra conformado únicamente por mujeres.

Vivir explica que su habitación era enorme y esa primera noche sólo pidió una cena ligera para después proceder a dormir, pero desde la primera noche pudo notar que había algo raro en el ambiente e incluso el hambre la abandonó. Después de una madrugada muy intensa en donde un dolor de estómago la hizo sentir muy mal, por lo que decidió escribirle a Pato, quien es su mánager personal y mejor amiga.

Pato la animó a desayunar para tener energía durante su presentación que se llevaría a cabo a las 22:00 horas, pero ni siquiera eso la animó pues decidió evitar la comida ya que tenía un malestar físico que se hacía peor conforme pasaban las horas. Al llegar junto a su equipo, todas coincidieron en que habían pasado una mala noche e incluso pudieron percibir un "chicloso sobrenatural" en el ambiente.

Vivir Quintana explica que tuvo una experiencia paranormal bastante intensa en un hotel de Zacatecas.

Fotografía: YouTube/Morras Malditas.

Después de seguir con sus obligaciones antes del concierto, muchas integrantes de su equipo coincidieron en que la energía del lugar era bastante peculiar, pero todas seguían tomándoselo con humor. Horas antes de su presentación Vivir Quintana decidió ir a su cuarto a tomar una siesta, pero ésto sólo fue el inicio de un aterrador momento, pues la cantante empezó a sentir cómo bajaba la temperatura y un intenso dolor de estómago comenzó.

Pero además del intenso dolor, Vivir cuenta que sentía un ambiente "raro" que le provocaba un llanto incontrolable que, mezclado con el intenso dolor de estómago y demás síntomas físicos, la hizo pedir que cancelaran su presentación. Pato, en el afán de seguir con el plan, comenzó a ayudarle a su amiga, pero no fue hasta que la cantante investigó sobre el hotel que todo quedó aclarado ya que el primer resultado de su búsqueda fue la confirmación de todos los fenómenos que experimentaron: estaba en un hotel completamente embrujado.

Todo el equipo que acompañaba a la artista vivió experiencias paranormales en este hotel.

Fotografía: Instagram/@morrasmalditas

Después de su búsqueda rápida en internet, Vivir y su equipo decidieron salir hacia el show a pesar del malestar físico que aún la aquejaba. Y aunque su show se retrasó cinco minutos, no perdió oportunidad para preguntar a su público la veracidad de la leyenda: "'no me avisaron, eh. No me avisaron que hacía mucho frío ni que en el hotel de aquí atrás espantan, ¿verdad que espantan en ese hotel?', les dije. Y todo el público '¡sí'"

La aterradora leyenda de "El Mesón de Jobito"

El "Hotel Mesón de Jobito" se encuentra situado en el centro de Zacatecas, no solo es conocido por su arquitectura y su historia, sino también por las inquietantes leyendas que lo rodean. Una de las más famosas es la del propio Jobito, el antiguo propietario del lugar, en ella se dice que Jobito era un hombre solitario y excéntrico que vivió en el edificio cuando aún era una vecindad.

Para quienes buscan una experiencia diferente, El Mesón de Jobito en Zacatecas ofrece no solo una estancia cómoda y lujosa, sino también la oportunidad de sumergirse en una de las leyendas más intrigantes de la ciudad.

Fotografía: Facebook/Hotel Mesón de Jobito.

Según la leyenda, Jobito tenía la costumbre de vestirse de mujer y salir por las noches a los burdeles de la ciudad, para regresar al amanecer sin ser reconocido. Sin embargo, su secreto fue descubierto por la sociedad de Zacatecas, lo que resultó en una humillación pública que Jobito no pudo soportar y abrumado por la vergüenza, se ahorcó en su habitación, la número 107.

Desde entonces, muchos huéspedes y empleados del hotel han reportado fenómenos paranormales en la habitación 107, ya que dicen que el espíritu de Jobito aún deambula por el hotel, especialmente en su antigua habitación. Algunos han visto la figura de un hombre vestido de mujer paseando por el dormitorio y abriendo la puerta para salir, recreando sus escapadas nocturnas. Además, justo afuera de esta habitación, en el patio principal, se erige una estatua de Jobito con su perro, como si aún vigilara su antiguo hogar.