Hechos sobrenaturales y apariciones: así puedes reconocer los fenómenos y evitar estafas, según el Vaticano

En redes sociales circulan videos, imágenes de presuntas apariciones de fantasmas o figuras religiosas, la propagación de estas historias han destacado tanto que se han recopilado en series o hasta en proyectos cinematográficos, ante ello el Vaticano alistó una guía con escritos para determinar que es lo que se considera "sobrenatural" o apariciones marianas.

Ahora la Santa Sede tendrá la última palabra en determinar la regla general para examinar estas presuntas apariciones, pese a que cientos de personas aseguran ser víctimas de algún suceso o que una virgen se apareció en algún objeto o superficie.

La Santa Sede estableció una guía para identificar los fenómenos que se difunden. Foto: Especial

El documento anunciado se denomina: 'Normas para proceder en el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales' que entró en vigor el 19 de mayo y sustituye un texto anterior que fue dictado por Pablo VI, esto para evitar las estafas digitales y aterrizar el estatuto de acuerdo con el avance digital del sigo XXI.

El principal objetivo de este manual según explica el prefecto Víctor Manuel Férnandez del Dicasterio de la Doctrina de la Fe, es evitar los retrasos para la investigación de cualquier aparición y replantear el proceso a seguir en la Iglesia Católica por los estigmas y apariciones divinas que acontecen en la población.

¿De qué depende clasificar un fenómeno sobrenatural como real?

De acuerdo con las autoridades eclesiásticas, ahora dependerá de seis votos diferentes para declarar una visión como real, el primer voto se denomina "Nihil obstat" y será para reconocer la autenticidad, es decir los signos de una acción del Espíritu, en este paso entra el obispo a la evaluación.

Después sigue el "Prae oculis habeatur" aquí además de llegar con los signos positivos, exponen los elementos de confusión y riesgos para el discernimiento, se pide a quien envía el suceso una clarificación o escritos asociados al fenómeno.

Apariciones marianas serán revisadas por el Vaticano. Foto: Archivo

El tercer voto, "Curatur" se amplía la difusión de los fenómenos y los elementos críticos. Se pide a las autoridades eclesiásticas evitar una prohibición que perturbe la fidelidad de los seguidores, el obispo deberá no fomentar el fenómeno de la manera apropiada. En los últimos votos definen la veracidad el cuarto lugar es "Sub mandato"; quinto "Prohibetur et obstruatur" y "Declaratio de non supernaturalitate"

Su regla general pide que no se afirme con certeza moral que el fenómeno es verídico o una decisión de Dios. Tras la investigación el Vaticano responderá con una nota evaluativa sobre las seis respuestas y su dictamen si es positivo se concluirá como "nada se opone".

El cardenal Fernández ha manifestado que el objetivo de esta nueva normativa es simplificar los procedimientos y poder llegar más rápidamente a una decisión sobre estos supuestos fenómenos sobrenaturales, lo que es especialmente importante en la era digital, sobre todo para evitar estafas y sortear a los que "intentan ganar dinero a costa de las creencias de la gente o manipularla".

¿Cuáles son los casos que ha documentado el Vaticano?

Hasta la fecha solo se han documentado seis casos desde 1950 esto por los procesos largos del antiguo manual la Iglesia Argentina impulsó las normas y determinó que esto "abarcaba varias décadas" afectando a los casos ya que el fallo llegaba demasiado tarde en sucesos de importancia.

Los casos de apariciones de la Virgen son los resueltos y se actualizó la normativa en 1978, en 2023 comenzó una revisión radical , una legislación para evitar la aparición de videntes y un desequilibrio entre la realidad y la rectitud de la vida moral.

Con información de Europa Press