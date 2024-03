Ciclistas se encuentran el fantasma de una mujer en medio del bosque, la saludan y terminan aterrorizados: VIDEO

Cada vez es más común encontrarnos con historias aterradoras y que nos demuestran que no estamos solos en este mundo; sin embargo, con la afirmación anterior no hablamos de extraterrestres, sino de hechos paranormales que llegan a ser captados en cámara. Uno de los más recientes ocurrió en un bosque cuando un par de ciclistas recorrían el lugar en medio de la noche y un supuesto fantasma se les apareció.

Ciclistas captan el fantasma de una mujer en pleno bosque: VIDEO

En X, antes Twitter, se acaba de hacer viral un video en el que se observa el aterrador momento que causó que los deportistas terminaran muertos del miedo y sumamente preocupados por lo que acababan de vivir. Y como era de esperarse, la grabación ha dividido opiniones, ya que algunos internautas aseguran que algo raro ocurrió y otros más que tratan de darle explicación al supuesto fantasma.

Sigue leyendo:

La grabación es de Tucumán Paranormal, pero se viralizó rápidamente en redes sociales por lo peculiar que resulta. En las imágenes se observa lo que a simple vista parece un bosque, pues lo oscuro de la noche y la poca iluminación de la linterna de uno de los ciclistas que graba no permite ver con claridad.

A pesar de ello se distingue un camino de tierra en el que sigue a su compañero; de un momento a otro la luz ilumina el cuerpo del supuesto fantasma que sería una mujer vestida de blanco y con el cabello sobre el rostro. En el momento, el hombre que grabó el video saluda a esta misterios figura, quien permanece en total silencio.

Aquí se alcanza ver al supuesto fantasma parado. (Foto: X @porqueTTarg)

Cabe destacar que los dos hombres fingen no haber prestado atención a lo que acaba de ocurrir y continúan con su camino, pero es hasta que el hombre que saludó y va grabando rompe el silencio con su compañero para hablar de este supuesto fantasma. "Ya nos asustaron. No se me espante", se le escucha decir sin que ninguno de los dos deje de pedalear.