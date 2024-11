Muere el mangaka Kazuo Umezu, a los 88 años, adiós al padre del manga de terror y creador de "El chico de ojos de gato"

¡Hasta siempre al padre del terror! Los amantes de los mangas y del horror están de luto tras darse a conocer que falleció el mangaka japonés Kazuo Umezu a los 88 años, quien por décadas destinó su talento a la creación de historias terroríficas y de ciencia ficción entre las que destacan títulos como "El chico de ojos de gato", "Aula a la deriva" y "Orochi". De acuerdo con los reportes, el también productor murió el pasado 28 de octubre de 2024, aunque fue hasta este martes cuando su muerte trascendió.

Kazuo Umezu nació el 3 de septiembre de 1936 en Monte Koya en la prefectura de Wakayama, al sur de Osaka en Japón, y falleció el pasado lunes 28 de octubre, según confirmó una fuente a EFE sin dar más detalles sobre la causa de muerte o el lugar del deceso. La noticia tomó por sorpresa a sus fans y amantes de su obra, especialmente porque aunque es considerado una leyenda en el género del terror en los mangas, se mantuvo en el retiro por casi tres décadas, hasta que finalmente anunció su regreso en agosto de 2021.

Un portavoz de la editorial del mangaka confirmó a EFE que el también productor perdió la vida hace poco más de una semana y que la noticia de su fallecimiento se realizó de forma íntima y privada. En un comunicado el estudio UMEZZ también destacó que los familiares del japonés realizaron un funeral a puerta cerrada y al que sólo asistieron sus más cercanos. luego de confirmarse la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se han llenado con mensajes lamentando la pérdida y recordando la obra que inició desde muy joven, como es el caso de un video de la televisora NHK News donde el hoy hombre convertido en leyenda habla sobre el miedo y las obras en su obra.

Entre los mensajes de los amantes del manga que leyeron algunos de sus títulos se leen despedidas como: "descanse en paz una de mis mayores inspiraciones. Era tan genial y caprichoso y nunca habrá otro mangaka como él. Si nunca has leído el trabajo de Kazuo Umezu, ¡TIENES que hacerlo!", "¡Descansa en paz Kazuo Umezu! The Drifting Classroom sigue siendo una gran influencia para mí y mis cómics, manga y webtoons. ¡Por favor, lee sus obras si aún no lo has hecho!" y "Maldita sea, estoy destrozado... ¡Que en paz descanse Kazuo Umezu, mi dibujante de manga de terror favorito junto con Junji Ito!".

¿De qué murió Kazuo Umezu?

El mangaka Kazuo Umezu murió a los 88 años de edad el pasado 28 de octubre de 2024, pero la noticia fue confirmada una semana más tarde; sin embargo, ni sus familiares ni su editorial revelaron las causas de muerte del también conocido como el "padre" o "Dios" del género de terror en los mangas.

¿Quién es Kazuo Umezu?

Kazuo Umezu es un mangaka de origen japonés al que se considera como uno de los pioneros del terror en la industria; su pasión por las novelas gráficas empezó desde muy joven, pues se sabe que debutó como dibujante a los 19 años con una adaptación de "Hanzel y Gretel" de nombre "Mori no Kyoudai" ("Los hermanos de Mori"); desde 1950 se dedicó a dibujar de forma profesional. Por supuesto, sólo fue el inicio de su obra, ya que hoy es considerado como toda una leyenda en Japón y que lo llevó a un reconocimiento mundial en el que se incluye el Premio Shogakukan y el Premio Patrimonio Festival de Angulema.

Cabe destacar que pese al éxito de su trayectoria como mangaka, ilustrador y productor se mantuvo retirado de la industria de las novelas gráficas por 26 años, pero en 2021 emocionó al anunciar que lanzaría un nuevo proyecto en 2022, misma de la que dijo que era "un trabajo increíble".

Obra y filmografía de Kazuo Umezu

Mangas:

Orochi, Blood

Aula a la deriva

El chico de los ojos de gato

La casa de los insectos

Iara

Again

Bautismo

Makotochan

Baptism of Blood

Watashi wa Shingo

Left Hand of God, Right Hand of the Devil

Fourteen

Películas y series:

Aula a la deriva

Blood Baptism

Long Love Letter: Drifting Classroom

Umezu Kazuo no Noroi

