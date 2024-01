Anette Cuburu: así es como se veía cuando conducía "Hoy" junto a Andrea Legarreta y Galilea Montijo

Anette Cuburu revivió su intensa rivalidad con Andrea Legarreta hace un par de semananas debido a que ofreció una entrevista en la que realizó fuertes revelaciones de la etapa en la que fueron compañeras en "Hoy" y debido a ello cientos de internautas se han mostrado interesados en saber cómo fue el paso de la exconductora estelar de "Venga la Alegría" por el exitoso matutino de Televisa.

El debut de Anette Cuburu en “Hoy” ocurrió en el año del 2008 y en ese entonces su llegada al matutino de Televisa fue todo un suceso debido a que ya había logrado convertirse en todo un referente de la conducción en TV Azteca, por lo que se esperaba que con su llegada al equipo de Andrea Legarreta su carrera explotaría a niveles todavía mucho más altos.

Sigue leyendo:

Las hijas de Andrea Legarreta reaccionan a los ataques de Anette Cuburu

Andrea Legarreta reacciona furiosa al rumor de que una de sus hijas no es de Erik Rubín: "Una situación injusta y cruel"

Anette Cuburu estuvo dos años como conductora de "Hoy". Foto: IG: anetteoficial

Así se veía Anette Cuburu cuando fue conductora de “Hoy” junto a Andrea Legarreta y Galilea Montijo

En el año del 2008 el elenco de "Hoy" estaba conformado por Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Roxana Castellanos, Reynaldo Rossano y Raúl “Negro” Araiza, por lo al no ser un elenco tan numeroso Anette Cuburu realmente no tenía tanta competencia para destacar o al menos eso parecía, sin embargo, según sus propias declaraciones durante su estancia en el exitoso programa hubo personas que no le permitieron crecer.

Es importante señalar que la propia Anette Cuburu ha señalado que en los dos años en los que estuvo en “Hoy” con quien sí logró entablar una muy buena relación fue con Galilea Montijo, incluso, de forma recurrente ambas comparten mensajes en redes sociales, mientras que con Andrea Legarreta fue todo lo contrario, incluso, Cuburu, la señala como la principal responsable de su salida del programa y su posterior veto de Televisa.

Así se veía Anette Cuburu cuando fue conductora de Hoy. Foto: IG: programahoy

Tras su paso por “Hoy”, Anette Cuburu pasó al menos nueve años buscando nuevas oportunidades laborales y ha reconocido que este lapso ha sido uno de los más complicados de su vida, no obstante, fue en 2019 cuando regresó de forma estelar a TV Azteca para encabezar el elenco de “Venga la Alegría”, el programa que le permitió revivir su carrera.

¿Por qué duró tan poco la estancia de Anette Cuburu en Hoy?

Como se dijo antes, Anette Cuburu perteneció al elenco principal de “Hoy” tan solo dos años y según sus propias palabras todo fue culpa de Andrea Legarreta pues la ha señalado directamente de haber difundido el rumor en el que se aseguraba que sostenía una relación extramarital con Raúl “Negro” Araiza y dicho escándalo además de costarle su puesto también le costó su matrimonio y su posterior veto de Televisa.

Cabe mencionar que, Anette Cuburu también ha señalado a la productora Carmen Armendáriz como la principal aliada de Andrea Legarreta y que juntas lograron desprestigiarla para poder sacarla del elenco principal, sin embargo, la actual presentadora de “Hoy Día” no ha sido muy clara sobre la participación de la productora y solo ha asegurado que “se metió con sus hijos”, lo cual, evidentemente es algo que no permitió y no le perdona.