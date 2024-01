Revelan malos tratos de Andrea Legarreta a Anette Cuburu en “Hoy”: “Vi mucha mala vibra”

Andrea Legarreta se mantiene en el ojo del huracán por el pleito que sostiene con Anette Cuburu, pues esta vez un excolaborador de “Hoy” se dijo dispuesto a desenmascarar a la conductora estrella del matutino por los malos tratos con su excompañera. Además, aseguró que nadie en el programa está dispuesto a alzar la voz por temor debido al poder que supuestamente posee la exesposa de Erik Rubín.

Revelan malos tratos a Anette Cuburu en “Hoy”

En entrevista con Michelle Rubalcava para su canal de YouTube, Josh Torres detalló que trabajó en la producción de “Hoy” cuando fueron invitados a transmitir desde Tepic, Nayarit: Yo traía toda la logística, tenía el peso del gobierno del Estados para que toda la coordinación estuviera perfecta y todavía la señora llegaba y me tronaba los dedos”.

Sigue leyendo: Andrea Legarreta le responde a Anette Cuburu: "le deseo que tenga estabilidad emocional"

Excolaborador de "Hoy" revela malos tratos de Andrea Legarreta a Anette Cuburu. Foto: IG @anetteoficial

Torres, quien calificó a Cuburu como “callada” y “disciplinada”, reveló que tanto Andrea Legarreta como la entonces productora del matutino planearon todo para aislar a la conductora: “Vi mucha mala vibra hacia Anette, un día en el desayuno no quería Andrea que se sentara con ella a desayunar, dijo: ‘Con ella no, retírenla de mi mesa’”.

¿Colaboradores callan por temor a represalias?

Josh Torres calificó a Andrea Legarreta como “arrogante, sangrona y payasa” asegurando que también trata mal a parte de la producción, quienes supuestamente permanecen callados ante el temor de represalias por el poder que tendría la presentadora en el matutino: “No sé por qué los colaboradores del programa ‘Hoy’ se callan y no dicen, yo sí lo voy a decir, me tronaba los dedos para que hiciera las cosas rápido, es una señora pésima”.

“Es difícil de tratar con las personas. Con su cara que hace, no es cierto no le crean, público, yo trabajé con ellos en la locación y a mí me tronó los dedos para hacer las cosas rápido (…) Me sentí muy mal por lo que hizo, pero vengo a desenmascararla y decir quién es Andrea Legarreta, arrogante, sangrona, payasa y de que trató mal a Anette Cuburu la trató muy mal”, añadió.