Andrea Legarreta reacciona furiosa al rumor de que una de sus hijas no es de Erik Rubín: "Una situación injusta y cruel"

La polémica crece para Andrea Legarreta tras las declaraciones de Anette Cuburu en las que asegura que la conductora habría tenido un romance mientras estaba casada con Erik Rubín, pues luego de ello en redes sociales internautas señalaron que no existe parecido entre su hija menor, Nina, y el ex Timbiriche. Al respecto, la presentadora de “Hoy” compartió furiosa un mensaje en el que estalla contra su excompañera de escena al ver involucradas a sus hijas en el escándalo.

Andrea Legarreta ante rumor sobre su hija

En medio del mediático pleito entre las conductoras, se desató un intenso debate en redes sociales donde algunos usuarios aseguraron que la hija menor de los famosos, Nina Rubín, de 17 años de edad, no tiene ningún parecido con su padre. Mientras que otros no dudaron en defender a Andrea Legarreta, quien estalló con un mensaje en redes sociales y lamentó los ataques contra sus hijas.

Sigue leyendo: Revelan malos tratos de Andrea Legarreta a Anette Cuburu en “Hoy”: “Vi mucha mala vibra”

Andrea Legarreta estalla ante rumor de que una de sus hijas no es de Erik Rubín. Foto: IG @andrealegarreta

“La maldad de algunas personas no tiene límites. Dolorosos e inconcebibles los insultos a mi familia y mis hijas, mis niñas que no merecen esto, como resultado de una calumnia. Una situación injusta, inmerecida y cruel. El odio no trae nada bueno y más odiar a la persona equivocada y hacerle tanto daño con una mentira. Dios te perdone, algún día te darás cuenta de que estás equivocada. Gracias a quienes me han demostrado su apoyo y cariño, ¡gracias por estar!”, escribió la conductora.

¿Infidelidad de Andrea Legarreta?

En febrero de 2023 Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron el fin de su matrimonio y aunque intentaron mantener los detalles alejados de los reflectores pronto surgieron rumores de una infidelidad por parte del cantante. Ahora es la conductora quien enfrenta estas acusaciones tras el pleito que se desató con Anette Cuburu, quien estalló en su contra asegurando que tuvo un amorío por varios años aún cuando estaba casada.

En un encuentro con los medios retomado por el periodista Edén Dorantes, Legarreta respondió a Anette Cuburu exigiendo que muestre las pruebas de su supuesta infidelidad: “Ella me desea lo peor yo le deseo lo mejor, le deseo que tenga estabilidad emocional (…) Saquen sus pruebas, que den nombres, apellidos, saquen fotos, videos... no van a encontrar nada”.