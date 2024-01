Gustavo Adolfo Infante contesta con fuerza a Bellakath: "cree que las cochinadas que escribe son arte"

Luego de que Bellakath despotricara en contra del programa "De primera mano" y sus conductores, el titular de la emisión, Gustavo Adolfo Infante, contestó a sus palabras en "Sale el Sol". Además, durante el programa matutino tuvo el respaldo de sus compañeras, quienes también lanzaron fuertes críticas a la joven reguetonera.

La mañana de este jueves, Gustavo Adolfo Infante dio sus primeras declaraciones ante la polémica con la cantante Bellakath, quien una noche antes se lanzó en contra de él y Addis Tuñón, tras los comentarios que hicieron sobre su música en el programa de espectáculos. A pesar que dejó ver que en "De primera mano" hablará al respecto, mandó un mensaje a la intérprete de "Gatita".

Así contestó Gustavo Adolfo Infante a Bellakath

En Sale el Sol, Joanna Vega-Biestro sacó el tema del video de la cantante, pues se dijo sorprendida que a pesar de decir que se sentía ofendida, llenó de insultos a sus compañeros de la televisora. En ese momento, el periodista de espectáculos tomó la palabra para recordar que Bellakath no tiene experiencia con el trato con la prensa y también despotricó hacia su música.

"Bellakath no conoce todavía el negocio. Está de piel muy sensible, y en serio cree que las cochinadas que ella canta y escribe son arte", mencionó Gustavo Adolfo, quien recibió el respaldo de sus compañeras, pues además de las palabras de Vega-Biestro, Ana María Alvarado dio su opinión al respecto.

"Sí se vale que se defienda, porque uno está aquí estamos, abrimos la boca y ellos pueden opinar lo que quieran. Si no te gustó algo porque re pareció que te denigraban o denostaban, o te ofendía. Si consideras eso no atacas al triple, y atacas peor, porque dónde está el equilibrio de lo que tú quieres defender y de lo que estás haciendo", mencionó Alvarado al apoyar a su compañero.

Gustavo Adolfo Infante asegura que no quería a Bellakath es su programa

De acuerdo a la versión de Gustavo Adolfo Infante, la producción de "De primera mano" no le rogó para que fuera al programa, como la intérprete de "Reggaeton Champagne" había dicho, por el contrario, el periodista aseguró que él no quería que la artista urbana estuviera en la emisión.

"Yo no quería que viniera. Te lo juro. Hubo una junta y me dijeron 'Bellakath' y yo dije 'Que no venga'", destacó Gustavo, quien contó con el respaldo de sus compañeros en todo momento tras la polémica.