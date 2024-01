Addis Tuñón arremete en contra de Bellakath luego que la cantante la exhibió en redes

Katherine Huerta, nombre real de Bellakath se le fue con todo a los periodistas Gustavo Adolfo Infante y Addis Tuñón, luego que en el programa de espectáculos en el que trabajan criticaron fuertemente a la intérprete de “Gatita”, esto luego que asistió a una reunión de compositores.

Los periodistas cuestionaron su talento tanto como compositora como cantante, esto provocó la furia de Bellakath y arremetió en contra de Tuñón e Infante llamándolos “doble moral”, por lo que Addis esta mañana ya le respondió a la ex participante de “Enamorándonos”.

Addis se mostró muy atenta cuando Bellakath estuvo como invitada en DPM.

Foto: IG @labellakath

Bellakath hizo fuertes declaraciones en contra de los integrantes del programa “De Primera Mano”, Addis Tuñón a quien la cantante expuso en redes sociales, pues le recordó cuándo la tuvieron de invitada “rogaba” por una foto con la intérprete de Gatita”.

Ante esto, Addis Tuñón ya salió a defenderse y utilizó su cuenta de “X” (antes twitter) para lanzar un fuerte mensaje en contra de Bellakath y el fandom de ésta. Y es que, la periodista utilizó como “inspiración” el tema “Gatita” para responder a Bellakath pues cambió algunas palabras para mandarle un fuerte mensaje a la también compositora.

“Una gatita que no aguanta crítica, con todo su fandom sale a insultar”, se lee en la publicación de Addis

Adis lanzó una fuerte respuesta a Bellakath.

Foto: "X" @ADDISPERIODISTA

No conforme con esto, la periodista pide a sus seguidores que al momento de leerlo lo hagan cantando, evidentemente al ritmo del éxito de Bellakath; como era de esperar esta reacción ya tiene algunas respuestas por parte de usuarios de la red social antes mencionada, en las que defienden a la cantante.

“Tampoco es que mintiera con eso de que inventan cosas y modifican entrevistas, luego sales a decir que siempre no y quedas como mentirosa”, “Vieja ridícula”, “Eres la perra que se arrastraba por una foto??”, se leen entre los comentarios.

Luego de criticar su trabajo y poner en duda el talento de Bellakath durante el programa de Primera Mano, la intérprete de temas como “Reggatón Champagne”, “La gatita de la Agrícola”, “Lluvia de micheladas”, “Gatita”, entre otras más, ésta recordó la vez que estuvo como invitada en De Primera Mano.

De acuerdo con Bellakath, ahí las conductoras le rogaron por una fotografía, por lo que la cantante compartió unas imágenes que le tomaron detrás de cámaras en donde se le ve a Gustavo Adolfo Infante abrazar y con una gran sonrisa platicar con ella, mientras que también se aprecia cómo Addis Tuñón posó para la foto.

Gustavo Adolfo Infante se mostró amable con la cantante.

Foto: IG @labellakath

“Todavía me acuerdo, cuando me rogaban a que fuera a su programa cuando pasó lo de la 'Gatita', me acuerdo como se arrastraban para pedirme una foto cuando terminó esa entrevista en su foro, y más la ridícula esa de cabello corto y cara redonda (Addis), esa perr* se arrastraba más para pedirme una foto, y ahorita es la que peor habla de mi, pinche doble moral", dijo Bellakath