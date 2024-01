Bellakath explota contra Gustavo Adolfo Infante y Addis Tuñón: "es doble moral"

Bellakath nuevamente protagonizó una pelea en redes sociales, esta vez contra el programa "De primera mano" y sus conductores Gustavo Adolfo Infante y Addis Tuñón. La reguetonera se lanzó contra los dos conductores de espectáculos, a quienes llamó "doble moral" y los insultó por sus comentarios hacia ella durante la emisión vespertina.

Este miércoles, la cantante de "Reggaeton Champagne" hizo un live en sus redes sociales en el que mostró su molestia sobre una nota que transmitieron en el programa de espectáculos de Imagen Televisión. La joven artista indicó que en el reporte alteraron sus declaraciones y que ella tenía las pruebas de que lo que dijo ante las cámaras no fue lo que transmitieron en la emisión.

Katerinne Huerta, nombre real de la cantante, también mostró los comentarios que hizo Gustavo Adolfo Infante y su compañera Addis Tuñón, quienes criticaron su trabajo. La autora de "Gatita" recordó que cuando estuvo en el programa, ambos querían tomarse una foto con ella, y ahora la juzgan a ella y a su trabajo, por lo que hizo fuertes comentarios.

“Programa de porquería. Ya estoy harta. Todavía me acuerdo, cuando me rogaban a que fuera a su programa cuando pasó lo de la 'Gatita', me acuerdo como se arrastraban para pedirme una foto cuando terminó esa entrevista en su foro, y más la ridícula esa de cabello corto y cara redonda (Addis), esa perr* se arrastraba más para pedirme una foto, y ahorita es la que peor habla de mi, pinche doble moral", declaró Bellakath al mostrar la nota en la emisión.

Bellakath recordó cuando visitó el programa de espectáculos

“Es una canción, ¿por qué se enganchan tanto? Pobrecitos, como que a estos les hace falta sexo. Más a ese señor (Gustavo Adolfo Infante). Ellos sí denigran (...) ¿En qué te voy a denigrar yo a ti, perra? Te denigras peor hablando así de mí, neta no saben ni lo que dicen”, destacó la cantante, quien recibió el apoyo de sus fans.

Bellakath pide a sus fans que denuncien la página del programa De Primera Mano

Por último, la cantante de "Gatita" cuestionó el trabajo de los periodistas e hizo un llamado para que sus fans denunciaran la página de Facebook de la emisión vespertina. "Hasta tú eres reportero que hablas pura mi*rda ( hacia Gustavo Adolfo Infante)... Vayan a comentarle a su página de mi*rda, es más denúncienla, se llama 'De Primera Mano', vayan y denuncien a 'De Primiera mierd¨*'".