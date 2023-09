FOTOS: Melenie Carmona posa como una verdadera modelo y se aleja de seguir los pasos de su mamá Alicia Villarreal en la música

Altas esperanzas habían puesto los fanáticos de Alicia Villarreal en que su hija Melenie Carmona se convirtiera en la sucesora de su legado musical, pero todo parece indicar que la joven ya tiene otros planes de vida y no están relacionados con crear una carrera dentro del escenario y los micrófonos.

La celebridad de 24 años se convierte en la favorita de las redes sociales en donde presume sus trabajos frente a la cámara como modelo, según se aprecia en su perfil en Instagram en donde alberga una comunidad de 350 mil seguidores, pues no es la primera vez que ha colaborado en campañas de ropa, maquillaje u otros productos.

En las fotografías que recientemente aparecieron en redes sociales, se aprecia a Melenie Carmona con un look sofisticado y maquillaje futurista, además en las imágenes se observa que lleva puesto un blazer blanco con hombreras de plumas, todo en conjunto logra que la estrella luzca espectacular.

Fue hace casi un año, en el festival “Nortex” en Monterrey, Nuevo León la fecha en la que Melenie Carmona mostró su talento ante el público, quienes auguraron para ella una carrera dentro de la música igual de exitosa como la de su mamá, la famosa “guerita consentida”, como es conocida Alicia Villarreal.

“Gracias madre por darme esta fuerza y seguridad a pesar de que me tarde AÑOS para por fin animarme a subirme a un escenario, gracias por nunca presionarme y por siempre darle prioridad a lo que yo sentía correcto en su momento. Gracias por compartir este momento conmigo porque tú y yo sabemos que por mi pánico escénico he perdido muchas oportunidades y me hiciste sentir tan segura y tranquila. Te amo con todo mi corazón sin ti no lo hubiera logrado”, escribió en sus redes sociales Melenie.