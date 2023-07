Melenie Carmona y Alicia Villarreal recrearon una imagen en donde lucen idénticas y demuestran que la joven heredó su belleza

Melenie Carmona presumió su belleza y le da su mamá. IG/meleniecarmona

La cantante Alicia Villarreal y su hija Melenie Carmona recrearon una de sus preciadas memorias, pues ahora que se encuentran de viaje en Tokio aprovecharon para visitar el parque de diversiones que Disney tiene en aquel lado del mundo, las celebridades se fotografiaron tal y como aparecen en una imagen años atrás.

Las fotografías las compartió Melenie Carmona a través de sus redes sociales y destacó que había sido un día fantástico junto a su madre, hermanos, padrastro y pareja sentimental, pues casi todos sus seres queridos se dieron cita, solo faltó su padre Arturo Carmona con quien cabe destacar mantiene una excelente relación.

Hay que puntualizar en que en anteriores momentos, los seguidores de la carrera y vida de las cantantes han destacado el gran parecido que hay entre Melenie Carmona con su madre, por lo que aseguran que será su sucesora en belleza y también dentro del regional mexicano, pues hace algunos meses le presentó al mundo su voz.

La joven realizó su debut en el escenario en 2022 dentro del festival “Nortex” en Monterrey, Nuevo León, la noticia impactó a los seguidores de la exvocalista de Límite, quienes ya se imaginaban que Melenie seguiría los pasos de su madre, pero desconocían la sorpresa que las estrellas les tenían preparada.

Melenie utilizó sus redes sociales para dar a conocer que estaba muy agradecida por la oportunidad que le brindaron en el importante escenario, pero sobre todo porque su madre había sido participe y despuente para que ella emprendiera su gran sueño es por lo que escribió unas bellas palabras para la famosa.

“Gracias madre por darme esta fuerza y seguridad a pesar de que me tarde AÑOS para por fin animarme a subirme a un escenario, gracias por nunca presionarme y por siempre darle prioridad a lo que yo sentía correcto en su momento. Gracias por compartir este momento conmigo porque tú y yo sabemos que por mi pánico escénico he perdido muchas oportunidades y me hiciste sentir tan segura y tranquila. Te amo con todo mi corazón sin ti no lo hubiera logrado”, son algunas de las frases del emotivo discurso.