Melenie Carmona tiene los leggins perfectos para ejercitarse desde la playa | FOTOS

Melenie Carmona es conocida en el espectáculo por su gran parecido a su madre Alicia Villarreal, pues es la primera hija de la cantante, quien estuvo casada con Arturo Carmona, producto de su pasada relación nació la joven que ahora tiene 23 años y que ya está dando de qué hablar en redes sociales.

La celebridad quien tiene una comunidad de más de 343 mil seguidores en Instagram, además de dar a conocer sus viajes por diversos lugares del mundo o su incursión en el espectáculo, también promueve hábitos y practicas saludables ya que le gusta correr en la playa o acudir al gimnasio para tonificar su cuerpo y cuidar su salud.

La estrella reciénteme subió a su cuenta en Instagram una fotografía en la que aparece con unos pantalones para hacer ejercicio en un tono rojo nacarado, para la parte de arriba eligió un top blanco y como accesorio una gorra con la que se cubre del sol, pues en anteriores momentos ha dicho que estar en contacto con la luz solar le genera alergia.

Una de las confesiones que hizo en redes sociales en pasadas publicaciones, es que en 2020 tenía un peso entre los 49 y los 50 kilos, pero para 2022 ya había subido 10 kilos más, aunque esto le generaba algún temor, la celebridad lo que en realidad ganó fue musculo, no grasa, ya que actualmente luce más tonificada y con una silueta envidiable.

“Todavía nos falta MUUUUUCHO pero ahí vamos ahí vamos, les cuento que me trauma mucho saber que subir 10 kg pero sinceramente me siento mucho mejor que antes, el peso es solo un número y poco a poco estoy intentando no enfocarme tanto en eso, si no en cómo me siento y en cómo me veo físicamente”, reveló la estrella.