Melenie Carmona no solo canta rancheras, la hija de Alicia Villareal también interpreta canciones de Adele

Grata sorpresa la que dio Melenie Carmona el pasado fin de semana, pues sin aviso previo se subió al escenario del Festival Nortex en Monterrey, Nuevo León bajo la invitación de su madre Alicia Villareal y ahí acompañada de la mujer que le dio la vida le mostró al mundo la bella voz que posee.

La estrella emergente nunca había cantado formalmente para el público, fuera de las redes sociales o de fiestas familiares, Melanie se mantenía lejos de las cámaras y los micrófonos, por lo que esta actuación la han tomado como un debut, aunque ella ya mencionó que le gustaría hacer algo en solitario, ahora sin estar con su madre a la cual le agradece el apoyo.

En su cuenta oficial en Instagram reveló que aceptó subir a cantar pues en anteriores momentos se había negado, pero pensó que ya era el día para cuestionarse si quería hacerlo de una manera profesional y explicó que la adrenalina que sintió cuando estaba por salir a escena la dejó cautivada.

Melenie compartió con Alicia el tema “Te aprovechas”, que hiciera famoso “la güerita consentida” cuando fue vocalista de Límite en 1995. La joven fue la sorpresa de esa noche y el público que asistió a ver a su mamá aplaudió la revelación, mientras que también hay quienes criticaron su manera de cantar.

¿Rancheras o pop?

Aunque su actuación en el festival fue con una canción del regional mexicano, Melenie ha dejado claro en sus cuentas oficiales en Instagram que también está preparada para dar a conocer su voz con otros géneros como el pop, pues tiene un video en el que aparece cantando la pieza “Set fire to the rain” de Adele.

Cabe señalar que aún no se da a conocer un proyecto formal para la joven y tampoco hay fecha de inicio, por lo que las personas tendrán que esperar para disfrutar de su presencia. Gracias, madre por darme esta fuerza y seguridad a pesar de que me tarde AÑOS para por fin animarme a subirme a un escenario, gracias por nunca presionarme y por siempre darle prioridad a lo que yo sentía correcto en su momento. Gracias por compartir este momento conmigo porque tu y yo sabemos que por mi pánico escénico he perdido muchas oportunidades y me hiciste sentir tan segura y tranquila. Te amo con todo mi corazón sin ti no lo hubiera logrado”, escribió en Instagram junto a una foto con su Alicia Villareal.

