¿Alicia Villareal regresa a Límite? Esto es lo que se sabe sobre el posible reencuentro

Alicia Villareal es actualmente una de las voces más reconocidas de la música norteña, la cantante regiomontana es recordada por su estilo único al cantar, su forma de bailar y su look rubio, el mismo que le dio el apodo de “la güerita consentida”.

Pero para llegar a ser una reconocida cantante, la estrella empezó desde abajo y sus primeras oportunidades en el escenario fueron a lado de Grupo Límite en 1995, ahora LMT, ahí permaneció por alrededor de ocho años, pero después decidido abandonar el conjunto para seguir su carrera como solista y en 2001 lanzó su primer disco sin sus compañeros titulado “Soy lo prohibido”.

Este 2022 han estado de moda los reencuentros, tal y como se dio con Los Bukis y Marco Antonio Solís o Julio Preciado y Banda El Recodo, es por lo que los fanáticos de Alicia Villareal han cuestionado a los músicos de LMT sobre una posible reunión con la cantante.

Los ex integrantes de Límite, Carlos, Sergio, Gerardo y Jesús, y con quien Alicia Villareal grabó temas como “Acaríciame", " Te Aprovechas " y " Solo Contigo ", y otros más que se incluyen en los seis álbumes en total, incluido un CD en vivo que hicieron en estudios de la Ciudad de México, han sido cuestionados y han dicho qué opinan sobre el posible reencuentro

Aunque no descartan la posibilidad, no hay planes que indiquen que se llevará a cabo algo de una forma próxima, “no tenemos planea ahorita de hacer reencuentro, si tuviésemos pues bueno, no estaríamos haciendo promoción de nuestro disco, como ella también, estamos muy enfocados en cada quien lo de nosotros”, dijo Carlos Ramírez.

Cabe destacar que Alicia Villareal está de gira por Latinoamérica, recientemente se presentó en Costa Rica, país en el que la recibieron con los brazos abiertos, según un video que publicó en sus cuentas oficiales.

