¿Alicia Villarreal le compuso “Te quedó grande la yegua” a Arturo Carmona? Esto dijo el actor | VIDEO

Tras el divorcio entre Arturo Carmona y Alicia Villarreal, en el 2001, se desataron muchos rumores respecto a los hechos que lo propiciaron, mismos que se avivaron cuando la cantante compuso y lanzó la canción "Te quedó grande la yegua", melodía que en la letra una mujer despotrica en contra de un hombre que había sido su pareja.

Desde entonces, la canción está ligada con el actor cada que suena. Sin embargo, han pasado muchos años desde aquella anécdota y "la güerita consentida" tiene una relación con Cruz Martínez desde el 2003 hasta a la fecha. ¿Qué piensa el también presentador de televisión al respecto?

Esta pregunta se la realizaron algunos medios de comunicación a lo que él respondió que hay que perdonar a las personas aunque no te ofrezcan una disculpa "por salud individual" y después hablarlo, cuando ambas partes hayan adquirido más madurez. Lo anterior con el ego de lado y reconociendo las fallas.

¿Qué dijo sobre la canción?

Sobre si la canción se la compuso Alicia a él, mencionó que no le queda el saco porque ella la escribió cuando estaban en el proceso de separación: "la gente lo relaciona obviamente. Voy a estar involucrado durante muchísimos años en esa canción, pero no me molesta, no me queda el saco", declaró con una sonrisa en los labios.

"...Ya no pienso mantener este cariño

Mientras me parto el alma

Te das la vida de placeres

Y yo en mis desvelos

Sufriendo por amor

Y ahora resulta

Y ahora resulta

Que porque soy lo que soy

Te vas de mi lado

Si lo mejor de tu vida

Lo mejor de tu vida

Se te escapa de las manos..."

¿Cuál es la relación entre Arturo Carmona y Cruz Martínez?

Tras anunciarse el regreso de la agrupación Kumbia Kings, Arturo Carmona se unió al proyecto. No obstante, esto generó una incógnita en la audiencia, pues implicaría que trabajaría directamente con Cruz Martínez, actual esposo de su ex, Alicia Villarreal.

Al ser cuestionado, éste mencionó que para los mexicanos es algo raro, pero las cosas se dieron "por la comunicación, la confianza. Es claro y es importante saber en qué posición estamos, quiénes somos y saber y tener una realidad de las cosas. Al final compartimos familia...", declaró Carmona.

"Es complicado, obviamente. No es fácil entenderlo, pero cuando se logra fluye más todo y los beneficiados somos toda la familia que al final, nos vamos a involucrar y nos vamos a ver y nos vamos a hablar durante muchísimos años si Dios lo permite", expresó.

SIGUE LEYENDO:

¿Gamora o She-Hulk? Mala Rodríguez hace sexy cosplay con vestido de infarto | FOTO

Después de posar en Playboy y lanzarse de cantante, así terminó Daiana Guzmán tras caso Kalimba

Arturo “El Rudo” Rivera: Así fueron las grandes NARRACIONES del comentarista en la lucha libre