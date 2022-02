¿Gamora o She-Hulk? Mala Rodríguez hace sexy cosplay con vestido de infarto | FOTO

La Mala Rodríguez decidió acabar con el frío en sus redes sociales tras publicar una fotografía donde aparece pintada completamente de verde; sin embargo, el atuendo que decidió usar es bastante breve. Con ello elevó de inmediato la temperatura entre sus seguidores.

En este caso, la intención de la española fue hacer una especie de cosplay donde al final no supo bien a quién se parecía más, si a Gamora o a She-Hulk, de Marvel Comics. Cabe destacar que no se disfrazó com lo haría cualquier amante de estas súper heroínas; en su lugar utilizó un vestido bastante escotado cuyo corte dejó ver todo el poder de sus piernas trabajadas.

"Gamora o Hulka???", le preguntó a sus más de un millón 300 mil seguidores en Instagram. No obstante, todos ignoraron la pregunta y se centraron en su belleza y estética corporal: "Preciosa como siempre", "Pues no se, pero guapa de todos los colores si eres", fueron algunos de los elogios que le hicieron llegar.

No es la primera vez que Mala Rodríguez inquieta a todos en el Instagram

La rapera, quien además es escritora, sabe consentir muy bien a su público, quién la ha apoyado de manera incondicional a lo largo de su carrera. Por ello, siempre comparte pedacitos de su vida personal y algunas imágenes como la anterior, donde deje poco a la imaginación con outfits coquetos o prácticamente desnuda.

María Rodríguez Garrido, nombre real de la artista, siempre ha realizado ejercicios para mantenerse en forma y claro, lucir una figura de diosa. Ante este echo, nunca ha dudado presumir un poco su figura.

Ya sea con transparencias, en la ducha, con ropa deportiva, vestidos breves o bikinis para las fotos en la piscina, la española siempre ha hecho lucir su figura y tal parece que lo seguirá haciendo por mucho tiempo.

