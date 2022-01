Yalitza Aparicio: Así reaccionó la actriz tras crítica de la influencer Superholly sobre su "inglés perfecto" | VIDEO

El pasado 11 de enero, Superholly analizó la pronunciación del inglés de Yalitza Aparicio, pues encontró en una publicación que la actriz manejaba ya el idioma como una persona "nativa". Esto despertó el interés de la youtuber por investigar al respecto, pues es una de las dinámicas que realiza.

Holly Grace Marie Tuggy, nombre real de la influencer, se dedicó a buscar material de la protagonista de la película "Roma" y se llevó una gran sorpresa al ver que... no era lo que decían (algo lógico). A pesar de eso, siguió adelante en su indagatoria para dar con material suficiente para escucharlo y hacerle una crítica. Cabe destacar que Superholly es una mujer que enseña ingles a través de pequeños videos y desde entonces se ha viralizado.

"Acompáñenme a reaccionar por primera vez al inglés de Yalitza Aparicio después de leer un artículo que lo califica como "perfecto". Quería reaccionar en vivo con la cámara prendida y pues... vaya que no fue lo que yo esperaba", escribió la influencer en su video.

¿Cuál fue la reacción de Yalitza Aparicio al video de Superholly?

La tarde de este jueves, Superholly le anunció a sus seguidores que Yalitza Aparicio haría un video reaccionando a su reacción, tal cual. Hecho que emocionó a más de uno y esperaron la respuesta de la maestra originaria de Oaxaca.

La grabación la publicó en su cuenta de YouTube bajo el título: Reaccionando al video de Superholly MI PROCESO APRENDIENDO INGLÉS. Como era de esperarse Yalitza tomó las cosas con buen humor y hasta bromeó con su pronunciación.

Para empezar, escuchó con mucha atención a Holly Grace y después dijo que también ella se sintió "timada" con el artículo donde la elogiaron. "No sabía que hablaba inglés, no me había enterado", dijo con una gran sonrisa.

"Se hace el esfuerzo, pero cuesta. Como dice, lleva su tiempo. Es un proceso y ya hablar un inglés perfecto no lo creo ahorita la verdad no. Además, en este corto la intención era exactamente una chica que se tuvo que ir a Estados Unidos. Se tenía que no tar que no era de allá", platicó Yalitza Aparicio.

Fue así como la oaxaqueña explicó su proceso de transformación de maestra a actriz y por ende, incursionar en el idioma de Shakespeare. Al final mencionó "como dijo nuestra miss Holly, porque también vemos sus videos para aprender, nunca es tarde para empezar, no hay edades. El límite nos lo ponemos nosotros mismos, así que, a seguir para adelante".

