Yalitza Aparicio deslumbra con su belleza y silueta de infarto: FOTO

La actriz Yalitza Aparicio sigue causando furor en las redes sociales, pues a través de sus cuentas de Instagram y TikTok comparte las mejores imágenes, como la más reciente, con la que deslumbró con su belleza y silueta de infarto, dejando claro porque es tan seguida y admirada.

La también embajadora de la Buena Voluntad de la Unesco, y portada de una gran cantidad de revistas como ícono de moda y estilo, siempre se ha mostrado orgullosa y feliz de dar a conocer sus raíces indígenas, y terminó el 2021 con un video en el que presumió los encantos de Tlaxiaco, Oaxaca, lugar donde nació.

Aparicio, de 28 años, se ha convertido en una de las famosas con más popularidad, la cual sigue creciendo cada día, no sólo por sus proyectos como actriz y modelo, también por las imágenes que presume en sus cuentas oficiales, como la foto desde San Esteban Atatlahuca que publicó hace unos días con la que lució un coqueto look de ombliguera, misma en la que aseguró que se le veía "pancita".

Yalitza Aparicio deslumbra con su silueta

A sólo unos días de que Yalitza causó sensación en Instagram y los medios del espectáculo, la actriz, que ganó fama como protagonista de la película "Roma", deslumbró con su belleza al compartir en sus historias una artística imagen en la que se le ve disfrutando de una espectacular puesta de sol.

En su cuenta de la famosa plataforma de fotos y videos, donde la siguen 2.2 millones de fans, Aparicio, que cumplió 28 años en diciembre pasado, publicó dos fotografías en sus historias, en la primera mostró la belleza de los colores del cielo, y en la segunda presumió su silueta de infarto.

Así lució Yalitza en su cuenta de Instagram. Foto: Especial

Aunque la imagen fue compartida en sus historias, y sólo estará 24 horas disponible para que sus fans la vean, Aparicio no perdió la oportunidad de seguir mostrando los hermosos paisajes de México, en particular de Oaxaca, pues aunque no confirmó el lugar en el que se encuentra, se sabe que la actriz sigue visitando su tierra natal.

La fotografía, que muestra una postal de estilo artístico, pues se puede ver a Yalitza con el sol en la palma de su mano, fue acompañada con la canción "Contigo Quiero", del cantante Reyli Barba, y si duda se ha convertido en una de las instantáneas más bellas de la actriz.

