Kristal Silva luce el vestido perfecto para el invierno; ¿dónde conseguirlo a precio accesible?

Kristal Silva quien espantó a sus seguidores tras desaparecer por unos días del programa Venga La Alegría, donde colabora, ya apareció y lo hizo como toda una princesa, con estilo y con un gran outfit que fue la sensación en Instagram.

A través de dicha red social donde anunció que está "de regreso a la rutina..."; sin embargo, le alegró saber que las personas se preocuparon por ella y les agradeció los cientos de mensajes que le hicieron llegar: "los quiero", les dijo la exparticipante de Exatlón México.

Además de su infinita belleza, la presentadora de televisión se dejó ver radiante y enfundada en un vestido de color gris, sin escote y salpicado por cuentas similares a las perlas en el pecho, hombros y prominentes mangas. De inmediato le preguntaron por su atuendo sus seguidoras.

"Me encantó tu vestido", "Te ves hermosa con ese vestido!!", "Te ves guapísima y me encanto tu look. Saludos" y "Woww tu vestido", fueron algunos de los mensajes que le hicieron llegar a la publicación que a una hora de haberse hecho lleva más de 22 mil likes.

¿Dónde conseguir el vestido como el que usó Kristal Silva?

Al ser una prenda que llamó mucho la atención, te presentaremos algunos modelos bastante similares al que utilizó la exReina de Belleza. Muchas son las marcas que los tienen y los precios varían de acuerdo a cada diseño, pero lo importante es que todos se ajustan al bolsillo de las interesadas.

Vestido de punto con diseño de perla de cuello con abertura de ojo.

Costo : 286 pesos

: 286 pesos Tienda: Shein

(Foto: Shein)

Vestido de punto con cuenta de perla de hombros con abertura

Costo : 486 pesos

: 486 pesos Tienda: Shein

(Foto: Shein)

Vestido jersey tejido de canalé

Costo : 325 pesos

: 325 pesos Tienda: Shein

(Foto: Shein)

¿Por qué se alejó Kristal Silva de VLA?

Aunque corrieron rumores de que se había ido con la competencia, el caso de Silva fue uno muy distinto: dio positivo al Covid-19, por lo que tuvo que aislarse para protección de sus compañeros. Aunque no ha dicho nada sobre el lugar donde pudo contagiarse de la enfermedad, se recuerda que previo a esto realizó un viaje por Europa durante las fiestas de Año Nuevo.

