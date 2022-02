Después de posar en Playboy y lanzarse de cantante, así terminó Daiana Guzmán tras caso Kalimba

Joven actor que pudo ser una promesa del futbol, Kalimba es hoy en día uno de los cantantes más reconocidos, pues su carisma y voz conquistaron a varias generaciones. Sin embargo, como no todo es perfecto, el exOV7 tuvo un amargo episodio en su vida que pocos recuerdan: estuvo recluido por presunto abuso en contra de una menor de edad en Chetumal, Quintana Roo.

Los nombres de Thaily Villalobos y Daiana Guzmán se viralizaron de inmediato después de que la segunda denunció a Kalimba ante las autoridades. Los hecho ocurrieron, en el 2010, después de que el cantante se presentó como DJ en el Buddah Bar, donde convivió con ellas mientras tocaba.

Después de que terminó el evento, el hermano de M'balia invitó a las jóvenes a continuar la fiesta en el hotel donde se estaba hospedando. No obstante, al día siguiente las cosas ya no fueron las mismas. Según Guzmán, fue agredida física y sexualmente por Kalimba, pero no fue hasta principios del 2011 cuando la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales solicitó una orden de aprehensión en su contra.

Thaily Villalobos, pieza clave para que Kalimba saliera libre

Al ser la única testigo cuando los presuntos hechos ocurrieron, Thaily Villalobos desmintió la versión de Daiana. Incluso, ha narrado en entrevistas que el celular de su "amiga" tenía crédito y batería, por lo que es extraño que en caso de haber pasado algo malo, no se haya podido comunicar con alguien. Fue así como la Procuraduría Estatal dejó en libertad al cantante.

Kalimba salió libre por falta de pruebas (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué ha sido de Daiana Guzmán después del caso Kalimba?

Daiana, quien al parecer tenía la intención de convertirse en actriz, decidió probar suerte fuera de Quintana Roo; sin embargo, las cosas no fueron como esperaba, pues presentó un show en el Tropicoso Men's Club ubicado en el Estado de México, de acuerdo con la revista TVNotas.

La actuación de la joven ocurrió a mediados del 2012. Entonces se dio a conocer que bailaba y cantaba en otros clubes nocturnos. Entonces, justificó su aparición en dichos lugares como el principio para alcanzar sus sueños de convertirse en estrella.

Playboy tienta a Daiana Guzmán

La revista del conejito no tardó en aparecer en la vida de la joven para presentarle una propuesta de convertirse en la portada de una de sus publicaciones. Entonces Daiana decidió no desaprovecharla y fue así como se dio a conocer aún más, a pesar de la lluvia de críticas que recibiría en su contra.

Tras darse a conocer la noticia, se rumoró que se había echado a la bolsa cerca de 100 mil pesos. Ese mismo año, pudo hacer su sueño realidad de convertirse en cantante: lanzó la canción "Bom Bom", pero no tuvo buena aceptación del público, por lo que su carrera no pudo despegar.

(Foto: Playboy)

Daiana, feliz madre de tres hijos

Corría el año 2015 cuando Daiana se convirtió en madre, producto de su matrimonio con un hombre de nombre Alan Eduardo. Los años pasaron y la familia creció hasta llegar a ser 5, pues tuvo dos hijos más.

En la actualidad, Kalimba no le guarda rencor a la joven y le ha deseado lo mejor cada que le preguntan; sin embargo, el caso es opuesto a ella, quien sigue afirmando que los hechos ocurrieron tal y como lo dijo hace más de una década.

Daiana es madre de tres hijos (Foto: Distritt)

