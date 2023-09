“Ni tarjetas, ni dinero”, esto fue lo que hizo Eduin Caz después de sufrir un robo millonario

La noche del pasado viernes 22 de septiembre, Eduin Caz denunció en sus redes sociales haber sido víctima de la delincuencia en Miami, Florida, por lo que reconoció estar sumamente afectado ya que lo que se llevaron representa una fuerte cantidad, por ello, recibió cientos de mensajes solidarios y de apoyo tanto de parte de sus fans como de otras celebridades de la farándula, no obstante, el vocalista de Grupo Firme superó en poco tiempo lo ocurrido y sorprendió con lo que hizo a pocas horas del mal momento que le tocó vivir.

Como se dijo antes, fue a través de Instagram donde Eduin Caz denunció haber sido víctima de la delincuencia en Miami, Florida y aunque no ofreció muchos detalles al respecto, el cantante dejó ver que más allá de lo robado no hubo alguna otra situación qué lamentar pues todo parece indicar que no había personas en la casa cuando se perpetuó el millonario robo, no obstante, fue claro y aseguró sentirse muy “agüitado” por lo sucedido y hasta mostró que llamó a la policía para que se hicieran cargo de la situación.

“Llegué a la casa donde me estoy quedando y se metieron a robar, se llevaron todas mis cosas, qué estrés, la verdad, se llevaron todos los relojes, las cadenas, ropa, no lo puedo creer todavía, ya llegó la policía, esta es la casa, pero no puedo pasar todavía, estoy bien agüitado” fueron las palabras que Eduin Caz dijo durante el video en cuestión, el cual, fue grabado desde su automóvil pues como se dijo antes, no podía ingresar a su casa debido a los trabajos de la policía.

Esto es lo que hizo Eduin Caz a pocas horas de sufrir un robo millonario

La mañana del sábado 23 de septiembre, a tan solo unas cuantas horas de haber denunciado haber sido víctima de un robo millonario, Eduin Caz reapareció en redes sociales y difundió una fotografía en la que mostró que los ladrones fueron sumamente selectivos y no se llevaron un reloj de la marca Casio, cuyo valor no supera los 5 mil pesos, por lo que se mostró indignado al respecto, posteriormente presumió que se reunió con unos amigos para beber unas cervezas, no obstante, señaló que “andaba de golletero” pues se había quedado sin dinero y sin tarjetas tras el robo.

Este es el único reloj que no le robaron a Eduin Caz. Foto: IG: eduincaz

“Ama no traigo tarjetas ni dinero ni nada, así que si me ves tomando ando de golletero, no ando gastando así que discúlpame”, fue el texto que escribió Eduin Caz en su publicación, la cual, causó una gran controversia en redes sociales pues el actuar del cantante dividió opiniones ya que, por un lado, algunos de sus seguidores lo criticaron fuertemente por irse de fiesta tras una situación tan delicada, además, también generó fuertes comentaros el hecho de haberse grabado ingiriendo una cerveza mientras manejaba y por otro lado, hubo quien lo apoyo por tener la capacidad de no dejarse caer ante la adversidad.

Eduin Caz se fue de fiesta tras sufrir un robo. Foto: IG: eduincaz

Pese a todo el revuelo que se originaron por la publicación de Eduin Caz, el cantante de Grupo Firme prefirió mantenerse en silencio para no generar más polémica, pero se espera que sea en las próximas horas cuando amplíe la información sobre lo ocurrido y sobre su polémico actuar después de haber sufrido un robo.

