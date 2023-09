Eduin Caz denuncia que entraron a robar a su casa: "Se llevaron todos los relojes y cadenas"

El cantante Eduin Caz denunció en redes sociales que entraron a robar a la casa en la que se está hospedando en Miami, Florida. El vocalista de Grupo Firme indicó que se llevaron algunas de sus lujosas pertenencias y que la policía ya comenzó con las investigaciones, sin embargo, se dejó ver cabizbajo ante el hecho. Asimismo, sus fanáticos le han mandado algunos mensajes de apoyo y se han mostrado preocupados.

La noche de este viernes 22 de septiembre, el cantante de "Ya supérame" subió a sus historias de Instagram una foto en la que mostró un rostro triste y colocó un texto en el que se podía leer: “Llegué a la casa donde me estoy quedando y se metieron a robar, se llevaron todas mis cosas”; asimismo, en la imagen colocó la ubicación de la ciudad de Miami. Como era de esperarse, la publicación causó mucha intriga entre sus fans, por lo que después subió otros videos explicando lo sucedido.

El vocalista de Grupo Firme sufrió un robo en su casa IG @eduincaz

Así fue el robo a la casa de Eduin Caz

De acuerdo a la información que dio Eduin en sus clips, él no se encontraba dentro de la casa al momento del robo, por lo que se encuentra bien, sin embargo, destacó que le hurtaron casi todas sus pertenencias, incluidas prendas. "Que estrés la verdad. Se llevaron todos los relojes, las cadenas, ropa. No lo puedo creer todavía",destacó en cantante, mostrándose incrédulo, molesto y triste por la situación que acababa de vivir en una ciudad de Estados Unidos.

Después, mostró que la policía ya se encontraba en el domicilio para comenzar con las primeras investigaciones, no obstante, él no podía entrar hasta que terminaran, por lo que se encontraba grabando todo lo sucedido desde su automóvil, en donde se dejó ver desesperado, pues eran altas horas de la noche y él se disponía a descansar, pero ahora tenía que cooperar con las autoridades para que pudieran dar con los responsables y sus pertenencias.

"Aquí estoy. Ya llegó la policía. Ahí está la casa, pero no puedo pasar todavía. Estoy bien agüitado", destacó Eduin Caz en sus historias de Instagram, siendo la última aproximadamente a la 1:00 de la mañana. Hasta el momento el cantante no ha dado ninguna actualización al respecto, pero de acuerdo a lo que mostró en sus videos, él está bien, pues los ladrones se llevaron la mayoría de sus artículos mientras no se encontraba en la residencia.

Asegura que se llevaron la mayoría de sus pertenencias IG @eduincaz

En tanto, sus fanáticos han expresado en redes sociales su apoyo para el cantante y esperan que las autoridades actúen contra de las personas que entraron a la vivienda a robar. Asimismo, están a la espera de que Eduin Caz vuelva a dar una actualización de su caso, ya que en toda la noche no dio más detalles de qué fue lo que se llevaron y cómo fue el proceso de levantar la denuncia, puesto que al parecer la casa no le pertenece.

