Tunden a Alejandro Fernández por sus looks joviales y con marcas de lujo: "de ranchero no le queda nada"

Alejandro Fernández es uno de los mayores exponentes de música ranchera en México, pues el legado y el talento que le heredó su padre es innegable y desde muy joven demostró que tenía la vocación de formarse como todo un artista. El menor de los "Potrillos" inició en la música cuando tenía apenas 5 años de edad y fue su padre, Vicente Fernández, quien lo introdujo en el mundo artístico, desde el entonces se le ha visto de diversas facetas y parece que esta última está causando controversia en redes sociales.

El potrillo inició cantando música ranchera y la mayoría de sus presentaciones las hacía enfundado en elegantes trajes de charro, sin embargo, tras acumular éxitos en este genero decidió probar camino en el pop, estilo con el cual también triunfó. Fue durante esa época cuando el cantante comenzó a mostrar un look diferente, dejó los trajes de charro y los cambió por pantalones de piel y camisas, además dejó crecer su cabello en sus espectáculos usaba coletas o soltaba su melena.

En el pasado los internautas ya lo han criticado por dejarse las canas y el pelo largo | Foto: Instagram @alexoficial

¿Alejandro Fernández usa looks joviales?

A sus 52 años, el interprete ha mostrado dualidad en los escenarios, sigue usando trajes de charro pero también combina su vestuario con looks más informales y muy a su gusto. Pero tal parece que lo que ha causado controversia en redes sociales es su estilo fuera de los escenarios, pues lo han tachado de "chavorruco" por usar atuendos muy joviales.

A través de su cuenta de Instagram, El Potrillo suele compartir parte de su vida personal cuando no se encuentra en giras o conciertos. La mayor parte de su tiempo libre lo pasa con su novia viajando por el mundo y es el momento que aprovecha para dejar los los trajes y la ropa de show. El cantante ha mostrado que tiene un gusto muy particular por la ropa y no se limita cuando se trata de chaquetas, conjuntos, camisetas, sombreros e incluso calzado, que especialmente son de prestigiosas marcas de lujo, pues continuamente se le ha visto usando prendas de Chanel, PRADA, Balenciaga, Dolce y Gabanna, entre otras.

Fuera de los escenarios se da rienda suelta con sus look | Foto: Instagram @alexoficial

Los internautas no han dejado pasar esto y en los comentarios de algunas fotografías posteadas en su cuenta de Instagram han dejado saber lo que piensan, algunos escribieron que ya no le queda vestirse de esa forma a la edad que tiene, mientras que sus fans salieron en su defensa y aseguraron que como sea se ve muy bien, incluso han destacado que los años le han asentado bien y luce mejor que nunca.

Los conjuntos de lujosas marcas parecen ser sus predilectos | Foto: Instagram @alexoficial

"Yo sé que la moda no incomoda.. y que ese outfit vale miles de dólares, pero porqué vestirse como mi tía Ñata", "Este tipo de moda no le queda, debería de cuidar todo lo que construyó su padre para ellos y ahora apoyar a su hijo en esta carrera", "De ranchero no le queda nada, ya no se ve como antes", "Se ve magnifico con lo que se ponga, con pelo negro o blanco ,con o sin barba, con o sin aro, maravilloso", "Tu estás bello, haz lo que se te plazca mi amigo. Solo sé feliz", "Si es su segundo aire, ¿ustedes le pagan la ropa de lujo? no verdad, entonces dejen de criticar", fue lo que escribieron algunos usuarios de Instagram en varias de sus fotos.

Internautas aseguraron que ya no le queda vestirse de tal forma a su edad | Foto: Instagram @alexoficial

SIGUE LEYENDO

Alejandro Fernández se lanza contra la Dinastía Aguilar en pleno concierto: “Ni modo que Aguilar, pen…”

FOTOS: Paola Rojas y Alejandro Fernández presumen su cercanía en importante evento del cantante