Alejandro Fernández se lanza contra la Dinastía Aguilar en pleno concierto: “Ni modo que Aguilar, pen…”

Durante las últimas horas el nombre de Alejandro Fernández ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que en pleno concierto hizo un comentario con el que puso en tela de juicio el talento de los integrantes de la Dinastía Aguilar, por lo que, como era de esperarse, las imágenes se hicieron virales en redes sociales, donde ya se ha especulado sobre el nacimiento de una intensa rivalidad entre ambas familias del regional mexicano.

Este comprometedor video de “El Potrillo” fue difundido en distintas plataformas digitales y dicha grabación fue captada durante un concierto que ofreció recientemente y en el clip se le puede escuchar dando un breve discurso previo a invitar al escenario a su hijo, Alex Fernández y fue a partir de este momento que empezó toda la polémica.

Para empezar, Alejandro Fernández comenzó asegurando que no se atrevería a apoyar las carreras de sus hijos en la música si no estuviera seguro de que tienen talento y hasta este momento sus palabras pudieron haber sido interpretadas como un simple comentario al aire, sin embargo, cuando invitó a su hijo al escenario solo lo presentó como Alex y al subir su heredero completó “Fernández” y “El Potrillo” respondió asegurando que eso era una obviedad y para cerrar dijo un comentario que fue interpretado como una burla y ofensa para la Dinastía Aguilar.

“No apoyaría a ninguno de mis hijos si yo no tuviera la seguridad de que mis hijos tienen el talento para ofrecerle algo a todo el público, entonces, hoy, esta noche quiero que bridemos un fuerte aplauso para invitar a Alex… ni modo que Aguilar, pend… ahí si me preocuparía mucho…” fueron las palabras que dijo “El Potrillo” a modo de broma provocando las risas de todo el público.

Alejandro Fernández puso en tela de juicio el talento de los Aguilar. Foto: IG: alexoficial

¿Nace una nueva rivalidad?

Como era de esperarse, las palabras de Alejandro Fernández tuvieron una gran repercusión en redes sociales donde dicha grabación se hizo viral, además, la postura del hijo de Vicente Fernández dividió opiniones entre los internautas pues se puso en tela de juicio el talento de los integrantes de la Dinastía Aguilar, asimismo, se ha especulado sobre el nacimiento de una nueva rivalidad entre ambas familias, las cuales, son de las más representativas en el género regional mexicano.

Cabe mencionar que, pese a toda la polémica que se originó, Alejandro Fernández no ha emitido nuevas declaraciones al respecto y tampoco lo ha hecho Pepe Aguilar o sus hijos, Leonardo y Ángela, no obstante, se cree que en los próximos días el hijo de Antonio Aguilar salga a defender a su familia tal como lo ha hecho en ocasiones anteriores.

Los Aguilar todavía no han emitido ninguna declaración sobre las palabras de "El Potrillo". Foto: IG: pepeaguilar_oficial

Es importante señalar que, aunque ambas familias han coexistido de manera paralela en la farándula nunca han sido tan allegados pues cada uno tiene su público bien definido, además, hace un par de años, el propio Pepe Aguilar señaló que entre los patriarcas de amas dinastías hubo un disgusto que los alejó pues “El Charro de Huentitán” “le robó” el sastre que le confeccionaba los trajes a su padre, siendo esta la única controversia que tuvieron.

