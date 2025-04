Preparados, ante anuncio de Donald Trump sobre aranceles, afirma Claudia Sheinbaum

A unas horas de que Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, anuncie aranceles para todos los países, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que este jueves presentará un programa integral para fortalecer la economía nacional y la industria automotriz.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que su gobierno está preparado ante cualquier circunstancia, además de que se cuenta con el Plan México, el cual se fortalecerá.

—Me gustaría saber nos podría adelantar ya que el anuncio (de Trump) sería mañana (hoy), se le planteó a la presidenta Sheinbaum.

—Pero no vamos a adelantar, acotó.

La titular del Ejecutivo Federal detalló que se presentará un programa integral para fortalecer la economía, “no es un asunto de si tú me pones tarifas, yo te pongo tarifas o aranceles, yo te pongo aranceles, nuestro interés, es el fortalecimiento de la economía mexicana entre otras de la industria automotriz”.

Refirió que durante el gobierno de Dilma Rousseff en Brasil en 2012, se hizo un plan de fortalecimiento de la industria automotriz reduciendo impuestos lo que permitió que en cinco años aumentara 75% la producción.

La presidenta dijo que el problema de México es que está importando vehículos especialmente de Asia.

“Y particularmente de Asia y no es nada en particular contra ningún país asiático ni mucho menos, pero resulta que hay vehículos compactos que se venden mucho en México, que no se fabrican en México y son para el mercado nacional, no se exportan a ningún lado”, señalo.

“Si nosotros queremos fortalecer la industria automotriz pues no nada más es el tema de Estados Unidos, sino cuánto estamos importando y cómo hacer que los vehículos o la mayoría de los vehículos que se compran en México se fabriquen en México frente a la nueva situación internacional que tenemos”, indicó.