Loreto Peralta impone tendencia con jeans de tiro bajo y lencería a la vista, la dupla que conquistará el otoño

El nombre de Loreto Peralta no ha dejado de robarse toda la atención dentro del mundo del espectáculo, pues en los últimos días tuvo un inesperado reencuentro con Eugenio Derbez con motivo de los 10 años de la película "No se aceptan devoluciones", en donde ambos interpretaron a padre e hija. Como era de esperarse, la impactante transformación de la actriz se volvió tema de conversación y todos cada vez quieren saber más sobre ella.

Ante ello, la actriz de "Todas las pecas del mundo" decidió compartir una nueva sesión de fotos a través de su cuenta oficial de Instagram, con la que no sólo se presumió cercana con sus 3.5 millones de seguidores, sino también se coronó como la fashionista número uno y que es el mejor referente para mujeres jóvenes que quieren lucir al último grito de la moda. La razón de ello es que apostó por unos clásicos jeans y lencería a la vista.

La actriz también se ha sumado a la fiebre del rubio vainilla en su melena. (Foto: IG @loretoperalta)

Loreto Peralta combina jeans de tiro bajo con lencería a la vista, ¿le robarías el look?

Como adelantábamos, fue por medio de su cuenta oficial de Instagram donde Loreto Peralta compartió una nueva sesión de fotos en la que presumió su belleza y una lección de moda que todas querrás seguir durante los próximos meses, pues se trata de una tendencia magnífica para recibir el otoño con el toque más moderno y relajado. De acuerdo con la famosa de 19 años, únicamente bastan básicos del clóset como:

Jeans holgados y de tiro bajo

Una blusa o top blanco

Bóxers o lencería chic

En cuento a los trucos para conseguir el look perfecto basta con llevar tonos claros, así que no dudes en darle una oportunidad a tus jeans claros para recrear este outfit; mientras que para la blusa, el color blanco es preciso y delicado. Si bien esta dupla es perfecta para derrochar estilo de la forma más relajada posible, lo cierto es que también se puede elevar el atuendo con la apuesta preferida del otoño y de la que la actriz se declaró pionera.

¡Súmate a esta tendencia de otoño! (Foto: IG @loretoperalta)

Se trata de dejar la lencería a la vista, una apuesta que se puede llevar con vestidos de transparencias o con prendas de tiro bajo para llevar tangas, así como combinar unos pantalones o traje sastre con un bralette; sin embargo, Loreto Peralta no dudó en marcar tendencia y darle su propio sello a estas combinaciones al olvidarse de todo lo anterior para en su lugar lucirse con una combinación más relajada y moderna.

Para ello, debajo de los jeans lució un par de bóxers blancos con los cuales se sumó a esta tendencia un tanto reveladora, pero manteniendo un toque de juventud y delicadeza; el truco definitivo para ello es lucir un tiro alto en la ropa interior, para que así el tiro bajo o a la cadera de los pantalones destaque como nunca. ¿Le darías una oportunidad a esta dupla de otoño?

Así de fácil y con básicos del clóset, Loreto Peralta demostró que los básicos del clóset son los mejores aliados para llevar los looks más trendy y como era de esperarse, volvió a convertirse en la fashion inspo de mujeres jóvenes que buscan ideas de looks para causar sensación. Por otro lado, sus fans no tardaron en llenarla de halagos para resaltar su belleza.