Eugenio Derbez se reencuentra con Loreto Peralta tras 10 años del estreno de "No se aceptan devoluciones"

Este 20 de septiembre se celebraron 10 años del estreno de "No se aceptan devoluciones", por lo que Eugenio Derbez sorprendió a sus fans al reencontrarse con Loreto Peralta, quien interpretó a "Maggie Bravo", su hija en la historia. Los actores recrearon el poster de la película, por lo que dejaron en evidencia su transformación, sobre todo, la de la joven, que se ha convertido en una señorita que destaca por su belleza y estilo al vestir.

Fue hace ya una década que vio la luz la cinta dirigida por el actor y comediante, la cual se convirtió en la más taquillera de su época. Debido al éxito que tuvo y a que es la más importante de su carrera, Derbez anunció que habrá diferentes actividades para conmemorar el estreno, siendo la que llamó más la atención el reencuentro de los actores y actrices que estuvieron involucrados en la famosa producción del 2013.

Loreto Peralta interpretó a "Maggie Bravo" IG @ederbez

Así fue el reencuentro de Eugenio Derbez y Loreto Peralta

El actor, de 62 años, publicó un video en su cuenta de Instagram al que le escribió: "Hace 10 años se estrenó #noseaceptandevoluciones y para celebrarlo, les tengo preparada una sorpresa". En el pequeño clip, el director recopiló varias escenas de la cinta, además dio a conocer lo importante que fue para su carrera, por lo que lo celebrará a lo grande, primero con un reencuentro con el cast, incluida Loreto Peralta.

Eugenio Derbez mencionó que será una producción especial, sin embargo, no dio detalles de cuándo ni dónde se estrenará dicho proyecto, no obstante, dio un adelanto al recrear el poster de la película junto a Loreto. En la imagen aparece la joven actriz vestida con el mismo atuendo que lució cuando tenía 9 años: un pantalón de mezclilla, una camisa a rayas blancas y rojas, sudadera azul, tenis y un gorro gris, look coordinado con el del actor y director.

Eugenio Derbez y Loreto Peralta recrean poster de "No se aceptan devoluciones" IG @ederbez

Como era de esperarse las reacciones de los fans y compañeros se apoderaron de los comentarios, pero el que más llamó la atención fue el de Peralta, quien escribió "Que emoción poder vivirlo otra vez contigo", demostrando el aprecio que tiene por Derbez, pues hay que recordar que la joven actriz siempre se ha dicho muy agradecida con el comediante, debido a que le dio su primera oportunidad, por lo que hoy sigue trabajando en la industria.

Reestrenan "No se aceptan devoluciones"

El director también anunció que reestrenarán en cines la película de "No se aceptan devoluciones" como parte de la celebración por los 10 años. Será por medio de las salas de Cinepolis que los fans podrán ver otra vez en la pantalla grande la historia de Valentín y su hija Maggie, esto a partir del próximo 28 de septiembre y por una corta temporada. Es así como Eugenio Derbez conmemora una década del éxito de la película que lo acercó a Hollywood.

