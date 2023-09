FOTOS: así ha cambiado Loreto Peralta, la actriz de "No se aceptan devoluciones" que triunfó con Eugenio Derbez

Loreto Peralta felicitó a Eugenio Derbez por cumplir 62 años con unas fotos que hacían alusión a cuando protagonizó "No se aceptan devoluciones", la joven le mostró su cariño y también dejó ver a sus millones de seguidores cómo ha cambiado estos 10 años. La actriz sigue en la industria, no obstante, hay muchas personas que no la reconocen o que aún no saben cuáles han sido sus trabajos después de su debut en el cine con el comediante.

El fin de semana la joven artista compartió en sus historias de Instagram una serie de imágenes en las que se le ve con Eugenio Derbez, al cual describió como un maestro, pues fue él quien le dio la oportunidad de comenzar en el mundo del espectáculo teniendo un éxito rotundo, ya que en su momento la cinta fue la película mexicana más taquillera. "Te quiero con todo el corazón", escribió en una de las postales que subió a su cuenta.

La joven felicitó a Eugenio Derbez IG @loretoperalta

Así ha cambiado Loreto Peralta desde "No se aceptan devoluciones"

Fue en 2013 cuando Loreto debutó en el cine mexicano. La niña de tan sólo 9 años demostró que tenía el talento y el carisma para ser parte de la industria, ya que además de ser parte de la película se mostró amable y cordial durante las conferencias de prensa y las alfombras rojas. De esa forma, la pequeña niña se robó el corazón de millones de personas que la vieron encarnar a "Maggie Bravo", la chiquilla con una gran imaginación.

Así era Loreto Peralta en la película del 2013 IG @loretoperalta

Sin embargo, pasó el tiempo, la joven actriz creció y ahora tiene 19 años. Hay muchas personas que le perdieron la pista, no obstante, ella nunca se alejó de la pantalla, ya que ha trabajado en producciones como "La sirenita", "Todas las pecas del mundo", "Guerra de likes" y "Tú eres mi problema", así como las series "La Casa de las Flores" y "Guerra de vecinos", ambas proyectos originales de la plataforma de streming Netflix.

También ha destacado como modelo, pues además de colaborar para firmas mexicanas, también ha aparecido en revistas de moda y estilo de vida. En tanto, en sus redes sociales como Instagram suele mostrar sus looks por lo que deja claro que es uno de lo iconos del fashionismo para las jovencitas que encuentran en ella una fuente de inspiración, ya que combina a la perfección el estilo causal con la formalidad y la elegancia.