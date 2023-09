Eugenio Derbez revela si se comprará otro perro, tras la muerte de “Fiona”

Fue el pasado 21 de agosto cuando Eugenio Derbez anunció a través de sus redes sociales que su mejor amiga y compañera había fallecido, nos referimos a su perrita “Fiona”, el actor, comediante, productor y escritor compartió con sus amigos, familiares y fanáticos el gran dolor que le representó el darle el último adiós.

Debido a lo anterior es que en una reciente entrevista, el creador de personajes como “El Diablito”, “El lonje moco”, “Armando Hoyos”, “Federico P.Luche”, entre muchos otros más reveló si es que ha pensado en comprar un perrito nuevamente para que lo acompañe.

Foto: IG @ederbez

Para Eugenio Derbez fue un duro golpe, la muerte de Fiona.

Fue durante el programa especial de aniversario de “El Gordo y la Flaca” en el que estuvo como invitado Eugenio Derbez, ahí el famoso mexicano habló acerca de sus proyectos, sin embargo, también fue cuestionado de temas personales.

Antes de despedir la emisión, Lili Estefan “La Flaca” cuestionó directamente a Eugenio Derbez si tras la muerte de su amada “Fiona”, ha pensado en nuevamente tener otro perrito.

Siempre estaba con Fiona.

Foto: IG @ederbez

Tras el directo cuestionamiento, sin pensarlo, Eugenio Derbez inmediatamente contestó con un rotundo “no”, pues el actor de origen mexicano señaló que no busca sustituir la ausencia de Fiona con otro perrito.

“No, no, no no, por que ese amor no se sustituye no es de ‘ah me compro otro’, pues no es un objeto…”dijo Eugenio Derbez