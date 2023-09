El cantante Tiziano Ferro se une a las celebridades que lamentablemente se divorcian este 2023, pues por medio de sus redes sociales, el artista anunció que se separa de su esposo Victor Allen, después de 4 años de matrimonio y dos hijos. Además, el italiano comunicó que tenía que posponer sus próximas actividades laborales debido a que está pasando por un "momento obscuro" y porque tiene que cuidar a sus pequeños.

La mañana de este martes 19 de septiembre, el intérprete de "Tardes negras" colocó un comunicado en sus redes sociales como Instagram, en el que anunció que se estaba separando de su esposo, con el que se casó en 2019. El cantante también reveló que tiene que cancelar su serie de presentaciones y la gira para dar a conocer su libro "Felicidad en el principio", en Italia, ya que tiene que cuidar a sus hijos, a los cuales tiene como prioridad.

En su desplegado, el cantante mostró que estaba muy ilusionado por presentar un escrito de su autoría, "pero con gran tristeza y dolor en el corazón, me veo obligado a cancelar mi gira de presentación", ya que reveló que estaba tramitando su proceso de divorcio en Los Angeles, California, por lo que no podía salir del país, y lo más importante, no le era posible viajar con sus hijos, Margherita y Andrea, a los cuales tuvo en 2022.

"En el último año he estado lidiando con la dolorosa separación de mi marido Victor, en silencio y aislamiento. Recientemente, he iniciado un proceso de divorcio en Los Angeles y las circunstancias son tales que no puedo salir de California con mis hijos, ni dejarlos atrás, porque están predominantemente bajo mi cuidado", manifestó en el desplegado el cantante italiano, que tenía planeado estar en las ciudades de Roma, Palermo, Bolonia y Milán.

Ferro, de 43 años, dejó ver que está pasando un "momento oscuro" en su vida, pues aunque hace algunos meses tuvo problemas de salud que lastimaron sus cuerdas vocales, no canceló su gira; ahora se veía obligado a posponer sus presentaciones debido a que tiene que estar cuidado a los menores, a los cuales tuvo junto a Victor Allen, con el que al parecer peleara por la custodia.

"El asunto se relaciona con mis hijos y no hay nada más importante para mí que ellos. Decepcionar a mi público me rompe el corazón. Pero, en este momento, debo concentrarme en mis bebés... Os estoy abriendo mi corazón, tal y como siempre lo he hecho, y espero su comprensión y su apoyo, mientras atravieso este momento tan difícil en mi vida. Os amo. Tiziano", terminó su comunicado el cantante, quien inmediatamente recibió el apoyo de sus millones de fans alrededor del mundo.

