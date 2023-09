Poncho De Nigris confesó que consumió marihuana en La Casa de los Famosos junto con Apio Quijano

Poncho De Nigris confesó que durante su estancia en La Casa de los Famosos consumió marihuana, pero aclaró que fue con unas gomitas y no fue nada ilegal, que eso le ayudaba a relajarse y reveló detalles de con qué compañeros del reality disfrutaba de ese peculiar tranquilizante.

"Me lleve unas gomitas de CBD pero traían un poquito de THC", confesó Poncho De Nigris.

En entrevista con Roberto Martínez relató que las llevo con la intención de relajarse en los momentos de tensión y hasta ventiló con qué integrantes disfruto de este peculiar tranquilizante con su peculiar sentido del humor y consciente de que se podría desatar un escándalo por lo que acababa de confesar.

El también cantante se confesó con Roberto Martínez Foto: Instagram ponchodenigris

"Le mando un saludo al Apio y un saludo a Sergio Mayer que eramos los que nos comíamos las gomitas y ya lo dije y ya valió", precisó Poncho De Nigris.

Poncho De Nigris consumió marihuana en La Casa de los Famosos

Y hasta detalló que por eso en las grabaciones Wendy Guevara luego le decía "traes ojos de viernes" y añadió "no creo que tenga bronca porque era algo legal CBD con THC", pero no todo fue bueno con ese ocnsumo ya que a veces trataba de relajarse sin considerar que de pronto la producción les preparaba sorpresas y había transmisiones o retos nuevos que no había contemplado y que no estaba en las mejores condiciones para llevarlas a cabo.

Aceptó que de pronto decía cosas de las que se arrepiente pero que en el momento no podía retractarse o disculparse sino asumirlo, reconoció que de pronto estaba muy tenso y por eso las ingresó al reality y que lo más complicado era acudir al confesionario luego de haber consumido las gomitas.

De Nigris dijo que las consumía los viernes de fiesta y que sólo se comió tres pero que en algún punto empezó a sentir que todo mundo lo estaba viendo y que después prefirió ya no ingerir más porque como todos sus movimientos y declaraciones estaban bajo la lupa y además jugaban con sus emociones pues prefirió no exponerse.

"Me siento orgulloso de que logré controlar mis emociones y nuca perdí la cabeza", declaró Poncho De Nigris.

