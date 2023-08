¿Pablo Montero se unirá a "La Casa de los Famosos 2"? Esto dijo el cantante

Desde que concluyó su participación en la bioserie no autorizada de Vicente Fernández, Pablo Montero se ha mantenido muy activo en lo que respecta a su carrera musical, ofreciendo así conciertos y presentaciones en diferentes países, por lo cual no es de sorprender que recientemente haya participado en un festival de música mexicana que tuvo lugar en Estados Unidos, donde incluso ofreció una breve conferencia de prensa.

Así, al ser abordado por varios periodistas, el intérprete de "Mi piquito de oro" no dudó en hablar de lo feliz que estaba de recuperar su presencia en los escenarios, dando además algunos detalles de los proyectos que se avecinan en su carrera, poniendo especial énfasis en los rumores que hay sobre su posible participación en la segunda temporada de "La Casa de los Famosos México".

A pesar de que mucho se ha especulado acerca de la posibilidad de que el cantante nuevamente participe en un reality show de aislamiento, Pablo Montero aclaró que él ya vivió una experiencia similar y no pretende volver a integrarse a un programa de este tipo, despejando de una vez por todas los rumores.

"No ya estuve ahí, ya. No, me la pasé muy bien, pero no ya estuvo. Me la pasé muy bien, me sirvió mucho para aislarme de mi teléfono, de las redes, de todo", aclaró Pablo Montero, refiriéndose a su participación en La Casa de los Famosos.