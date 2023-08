Wendy Guevara confiesa que fans de Paola, de Las Pérdidas, le tumbaron Instagram por olvidarla ahora que es más famosa

Luego del arrollador éxito que tuvo en “La Casa de los Famosos México” con el público, la creciente carrera de Wendy Guevara podría estar sufriendo un tropiezo debido a la polémica que la ha rodeado por su relación con Marlon Colmenares y su amistad con Paola Suárez. Y es que luego de que su cuenta de Instagram fuera suspendida, la influencer culpó a los fans de que esto ocurriera, pues aseguró que se molestaron al verla junto al modelo.

Aunque la integrante de “Las Perdidas” se ganó al instante el cariño del público con su sentido del humor y autenticidad, no ha evitado ser blanco de críticas con las que algunos internas aseguran que “se le subió la fama” y que ahora ha ignorado a sus amigas. Esto luego de que Paola Suárez relatara que no recibió a tiempo la dirección para la fiesta de Galilea Montijo pese a que se lo prometieron, algo que sabía Guevara y que aún así la dejó volver a León, Guanajuato.

Relación de Wendy Guevara con Marlon Colmenarez enfurece a los fans. Foto: IG @soywendyguevaraoficial

Desde que se encontraba en el reality show, la relación que tiene Wendy Guevara con Marlon Colmenarez ha despertado dudas y se ha señalado que él modelo venezolano se estaría “colgando” de la fama de la influencer para beneficiarse, lo que también logró molestar a los fanáticos. En medio de la controversia la cuenta de Instagram de la ganadora de programa, donde ganó más de 6 millones de seguidores, fue suspendida.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, la influencer indicó que habrían sido algunos fanáticos molestos quienes provocaron que su cuenta fuera suspendida: “Siempre tiene que haber fans de todo tipo yo creo, pero existen unos que quieren manejar tu vida y quieren manejarla como decirte con quién te juntes o con quién no. Yo creo que cuando eres fan de alguna persona, artista, influencer o lo que sea el mejor acto de amor es dejarlo ser feliz”.

Wendy Guevara responde a polémica

Debido a la cantidad de críticas que recibió Wendy Guevara, fue Paola Suárez quien aclaró que su amiga no tuvo la culpa de que no pudiera asistir a la fiesta de Galilea Montijo: “Ellas no tuvieron la culpa de nada, mamo**s. No hagan una tormenta en un vaso de agua, Wendy no tuvo nada qué ver, no sabía ni dónde era”.

Wendy Guevara aclara polémica con Paola Suárez. Foto: IG @paolitasuarez28

Al respecto, en sus historias de Instagram Wendy Guevara aclaró: “Dicen tantas cosas, ese día yo grabé hasta la una de la madrugada y Paola todavía estaba en el hotel (…) Quiero decirles que cuando salí yo no sabía nada y no era mi fiesta, yo no la organicé y me echaron la culpa a mí”.

Sobre el video que circula en redes sociales donde culpa a sus fans de haber perdido su cuenta de Instagram, aseguró que fue editado y bromeó: “Y luego en la entrevista con Mara Patricia Castañeda y dije: ‘Hay unos fans que se ponen muy intensos y hay otros que no’. ¡Ay, perras! Nada más cortaron el pedacito donde digo que se ponen muy intensos, pero las voy a encontrar”.

