Wendy Guevara y Marlon Colmenarez rompen el silencio, esto es todo lo que dijeron sobre su relación

A lo largo de las 10 semanas que Wendy Guevara estuvo dentro de “La casa de los Famosos México” se suscitaron muchas cosas fuera de la competencia en donde se habló de Marlon Colmenarez quien es uno de los mejores amigos de la influencer.

Sin embargo, usuarios de redes sociales e incluso las propias amigas de Wendy, señalaron al venezolano como un hombre que trata mal a la ganadora de LCDLFMX y que solo esta con ella por interés, ante todos estos señalamientos Marlon Colmenarez en compañía de Wendy aclaro todo y también revelaron si son novios o no.

Luego de varios días de haber anunciado que iba a hablar algo muy importante, Marlon finalmente se reunió con Wendy en su casa para hablar de los ataques en su contra a lo largo de estas semanas, incluso el venezolano asegura que fue algo “inhumano” todo lo que se dijo de él.

Y es que Marlon aseguró que mientras Wendy era parte del “team infierno”, él vivió un infierno afuera, derivado de las declaraciones que hicieron las amigas de la influencer, pues el venezolano dejó claro que Guevara nunca le ha pagado por su compañía como lo dijo Paola Suárez en una entrevista.

“Paola fue con Gustavo Adolfo y hoy me enteré que dijo que yo era un prostituto y Wendy le pagaba. Yo no he trabajado de eso, yo he sido stripper o bailarín…con todas he convivido, he reído, he ido de fiesta y desde que la Chiquis entró a la casa (de los Famosos México), de un día para otro hicieron como si nunca en la vida me hubieran conocido. Porque pensaron que la Chiquis saliendo, me iba a dejar de hablar”., dijo Marlon