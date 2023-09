Luis Miguel sorprende a Paloma Cuevas en su cumpleaños con lujoso regalo

Luis Miguel nuevamente comprobó que está muy enamorado de su novia Paloma Cuevas, pues durante su cumpleaños, el cantante la sorprendió con un lujoso regalo. Y es que "El Sol de México" aparentemente no pudo estar en la celebración de su pareja, sin embargo, se hizo presente con una serie de obsequios, tan llamativos que la prensa captó el ingreso de estos objetos a la residencia de la diseñadora española.

El intérprete de "La incondicional" se encuentra haciendo su gira "Luis Miguel 2023", a la cual lo acompañó su novia en las primeras fechas, no obstante, tuvo que regresar a España por compromisos personales. Los medios de comunicación esperaban que para estas fechas, el artista, de 53 años, estuviera junto a su pareja, ya que no tiene compromisos hasta sus próximos shows en Estados Unidos, pero hasta el miércoles no se reportó la presencia de "Luismi" en el país Europeo.

El cantante y la diseñadora tienen una relación desde hace un año Foto: Archivo

Luis Miguel le da lujoso regalo a Paloma Cuevas

A pesar de que aparentemente Luis Miguel no estuvo con Paloma Cuevas el pasado 11 de septiembre, día de su cumpleaños, sí le dio un regalo a la diseñadora española. De acuerdo a revistas "del corazón" españolas, la socialité, que acaba de cumplir 51 años, recibió un ramo de 500 rosas rojas, las cuales llegaron a su domicilio gracias a tres repartidores que dejaron el majestuoso obsequio. Asimismo, los programas de espectáculos también resaltaron el lujoso regalo que el intérprete le dio a su amada, pues tiene un valor de 3 mil euros, es decir, 55 mil 500 pesos mexicanos aproximadamente.

Aunque los trabajadores no revelaron si en la nota tenía el nombre del cantante de "La Bikina" como remitente, los medios aseguran que fue el intérprete quien lo mandó. Además, no fue el único obsequio que llegó a la casa de Cuevas, ya que llegaron numerosos paquetes y bolsas de reconocidas marcas de moda, algo que también podría haber enviado Luis Miguel, quien hasta el momento se ha dejado ver muy enamorado y comprometido con la española.

Por su parte, Paloma Cuevas tuvo un festejo muy discreto y tranquilo en su casa junto a su familia, mientras que en su cuenta de Instagram, compartió una imagen en la que agradeció por todo lo que ha vivido en los últimos años, pues aunque admitió que ha pasado por situaciones complicadas, ha sabido sobre llevarlas debido a que sabe como gestionar casa cosa que pasa, con el fin de evolucionar y seguir adelante.

Paloma Cuevas agradece un año más de vida IG @palomacuevasofficial

"Celebrar la vida y agradecer todo lo que acontece en ella. Yo le doy gracias por todo, porque uno se forja especialmente en el fuego de las dificultades y lo único que está bajo nuestro control es cómo gestionamos nuestra mente y alma para poder seguir evolucionando, aprendiendo lecciones, porque la vida es un continuo proceso evolutivo", fue parte del extenso texto que compartió en la plataforma de Meta.

