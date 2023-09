Wendy Guevara se pone furiosa al saber que a su amiga le gusta Nicola Porcella y hasta la amenaza

¿Wendy Guevara no supera a Nicola Porcella?, es lo que se preguntan muchos de sus seguidores ahora que se está haciendo viral un video en el que la ganadora de La Casa de los Famosos México se pone celosa después de que una de sus amigas admitiera que le gusta el actor peruano y que lo quiere conocer. La influencer no sólo se molestó con su compañera, sino que también la amenazó, pues, según su conversación, no es la primera vez que se interesa en uno de sus amigos.

La estrella del reality show de Televisa y el actor peruano se conocieron en el programa, y rápidamente hicieron una buena dupla, pues al tratarse como si fueran una pareja, conquistaron al público y hasta crearon un grupo de fans llamado "Wencola". Después de que terminó el concurso, las celebridades se separaron por lo que la única forma en la que han estado en contacto es por medio de transmisiones en redes sociales, en donde platican acompañados de sus fans.

El actor peruano y la influencer aún se hablan IG: @programahoy

Wendy Guevara se pone celosa de su amiga por Nicola Porcella

Aunque la influencer, de 30 años, ha manifestado que Nicola solo es un buen amigo, recientemente demostró que sí la causan celos los comentarios sobre el exintegrante del "Team Infierno". Recientemente durante una transmisión en vivo, Wendy se encontraba cenando con sus amigas, cuando empezaron a hacer el juego de "matas, casas y te acuestas", en el que se ponen de opción a tres personalidades y se escoge una para cada categoría.

Fue entonces que se mencionó a Porcella, por lo que su amiga Rosa confesó que le gustaba mucho el originario de Perú: "La neta yo lo doy todo por el Nicola. Me quedo con el Nicola", mencionó la joven, provocando los celos de la integrante de "Las Perdidas", quien le aseguró que el actor no la tomaría en cuenta. "Ay, sí, Nicola te irá a hacer caso", dijo en tono sarcástico Wendy, que después comenzó una discusión ante la insistencia de su compañera.

"Te gusta él. No dices 'me quedo con él' porque ni te pela", destacó la ganadora de LCDLF, quien destacó: "eres capaz de mandarle mensaje. Yo te conozco". Mientras que su amiga seguía platicando que "todo puede pasar", sin embargo, Wendy Guevara le lanzó una advertencia, pues al parecer próximamente el concursante del reality la visitará. "En enero cuando venga Nicola no quiero que andes p*ta, porque ya te conozco como me haz hecho mis cositas".

Wendy no quiere que su amiga se acerque a Nicola Foto: Televisa

Su amiga se defendió y dijo que la influencer "le comparte", sin embargo, Wendy insistió que la joven constantemente se comunica con los hombres que le presenta. "Le compartí la otra vez y ya andaba mensajeándose", dijo la integrante de "Las Perdidas", que "amenazó" a su amiga para que no se acercara a Nicola Porcella, pues muchos de sus fans insisten que siente por él algo más que una amistad.

SIGUE LEYENDO:

Nicola Porcella estará en los shows de Wendy Guevara, ¿qué va a hacer el peruano?

Wendy Guevara deja mal a Nicola y asegura que "El Albacete" está mas "dotado" que él: "está grosero"