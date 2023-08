"Lo adoro": Wendy Guevara revela si vivirá con Nicola Porcella en la CDMX

Tras darse a conocer que Wendy Guevara y Nicola Porcella vivirían juntos en la Ciudad de México después de que les llovieran proyectos laborales, la ganadora de La Casa de los Famosos México rompió el silencio y reveló qué pasará con su relación con el actor peruano. La influencer aclaró la situación con su excompañero del reality, con el que se le relacionó sentimentalmente durante toda la temporada.

Este miércoles, la integrante de "Las Perdidas" acudió a las instalaciones de Televisa Monterrey, en donde se presentó en un programa de espectáculos y platicó de su experiencia al participar en el reality show. Wendy recordó varios momentos junto a sus compañeros de la casa y destacó que se hizo de buenos amigos, como es el caso de Nicola, pues señaló que siguen en contacto, pero descartó tener algo más con él.

Los fans llamaron "Wencola" a la relación de las celebridades Foto: Televisa

¿Wendy y Nicola vivirán juntos?

Una de las conductoras cuestionó a Wendy sobre si era cierto que viviría con Nicola Porcella en la Ciudad de México, pues ambos se tendrían que mudar debido a sus diferentes ofertas de trabajo, como por ejemplo, la próxima telenovela con Juan Osorio, sin embargo, aclaró que el actor ya consiguió un departamento con un amigo, mientras que ella a veces se queda con Marlon Colmenarez, influencer que es muy poco querido por sus fans.

"No, ya no. Ya rentó Nico un departamento con su amigo. Yo no vivo con Marlon, nada más me quedo en ocasiones con él, pero casi siempre me quedo en un hotel. Cuando me dan ganas me quedo con él", destacó la influencer, quien también aprovechó para aclarar que tanto Nicola como Marlon son sus amigos. Además, declaró que sus fans querían que el "Wencola" continuara tras terminar La Casa de los Famosos y que ellos tuvieran una relación, pero sólo se tienen cariño.

"La gente esperaba que cuando saliéramos anduviéramos Nico y yo, o se viera otra cosa. Que traspasara (el reality) pero de verdad, yo lo veo como un amigo y lo adoro mucho es muy buena persona", destacó la influencer, de 30 años, que añadió que por el momento no quiere tener ninguna relación sentimental: "Yo quiero estar 100 por ciento soltera siempre, porque así puedes jugar al papá y a la mamá cuando quieras", dijo entre bromas la celebridad de internet.

Nicola y Wendy ya no vivirán juntos Foto: Televisa

Además de confirmar que sí pensó en mudarse con Nicola Porcella, explicó que no lo hizo porque ambos son muy "fiesteros" y eso les podría causar problemas en algún momento. En tanto, demostró que aún siguen en contacto, ya que en medio de la entrevista Wendy le habló por videollamada y este le contestó, haciendo una plática más amena con las conductoras que eran fanáticas del galán peruano.