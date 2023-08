Wendy Guevara deja mal a Nicola y asegura que "El Albacete" está mas "dotado" que él: "está grosero"

Para nadie es un secreto que Wendy Guevara y Nicola Porcella hicieron una gran amistad dentro de La casa de los famosos México, por lo que se llevan un poco pesado y eso no ha cambiado ahora que ya salieron del reality show, pues la famosa influencer balconeó a su gran amigo y el tamaño de su zona íntima.

Y es que, sin pelos en la lengua, Nicola dijo que no era el hombre más “dotado” de La Casa de los Famosos México, cabe recordar que su propio hijo Adriano en una carta le pidió que ya no estuviera mostrando aquella zona del cuerpo pues ahora todo México ya lo conocía, ante esto Wendy aseguró que incluso su gran rival “Albacete” está mucho mejor que el peruano.

Todo ocurrió durante una entrevista en donde estuvieron como invitados Nicola Porcella y Wendy Guevara con los periodistas Pepillo Origel y Martha Figueroa, ahí estuvieron hablando de algunas intimidades que ambos ex participantes del reality show vivieron en la competencia.

En dicha plática Wendy recordó que le hacían mucha burla a Nico en LCDLFMX porque al peruano “siempre le ha gustado medirse el miembro con sus compañeros”, esto provocó las dudas de Pepillo y Martha.

Y es que Pepillo asegura que todos la tienen “chiquita” pues cuando se desnudaban solo se tapaban con una mano, ante esto, Nicola aseguró que la única que se tapa con dos manos era Wendy, pues dentro del reality show descubrieron que la influencer tiene un miembro viril de gran tamaño, el cual fue envidiado por la mayoría de los hombres de la competencia, entre ellos Sergio Mayer y Paul Stanley.

Inmediatamente después de que Wendy contó lo anterior, la influencer cuestionó a Porcella: “¿Por qué te gusta ver siempre las partes, el órgano reproductor de tus amigos?”, a lo que el peruano aseguró que se trataba solo de diversión y que además quería ganarle en algo a su eterno rival.

Martha Figueroa no se quiso quedar con la duda y lo cuestionó si en eso si le había ganado a “Albacete”, sin embargo, Nicola entre risas dijo “no, tampoco, Jorge me ganó”, lo que provocó las risa de todos en el foro.

Pese a que ya se había dado la información de que Jorge o mejor conocido como “Albacete” está mucho mejor dotado que el peruano, Wendy Guevara dio más detalles de la zona íntima del español.

“Jorge si está grosero (no tampoco mientas y me dejes mal), no estoy diciendo Jorge está grosso y tu chiquito no dije eso (lo das a entender)”, dijeron Wendy y Nicola