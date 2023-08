Wendy Guevara no piensa alejarse de Marlon y dice a sus fanáticos que la dejen de seguir

Sin duda alguna, Wendy Guevara es una de las figuras públicas no solo más exitosa del momento, sino que también de las más queridas y que más ha causado polémica desde su salida de “La Casa de los Famosos México”, en donde se convirtió en la ganadora del primer lugar.

Y es que, dentro del reality show hablaba mucho de Marlón Colmenarez a quien siempre ha señalado como un gran amigo, sin embargo, muchas personas cercanas a la influencer aseguran que el hombre de origen venezolano solo está con ella por interés, ante esto, la propia Wendy ya dejó claro que no piensa alejarse del stripper y quien no la apoye puede dejar de seguirla.

¿Por qué Wendy no piensa alejarse de Marlon Colmenarez?

Desde que salió de “La Casa de los Famosos México”, fanáticos de Wendy Guevara han pedido a la influencer que abra los ojos y no se deje engañar por Marlon Colmenarez pues aseguran que éste solo está con ella por interés y no por amistad y mucho menos por amor.

Y es que en diferentes ocasiones, ante las peticiones de sus fanáticos la misma Wendy ha defendido a Marlon de quienes lo han llamado vividor e interesado e incluso, la influencer hace un llamado a sus fanáticos pues asegura que no dejará su amistad con el striper y si no estar de acuerdo con eso, piden que la dejen de apoyar.

“De verdad disculpenme, pero ahí está un botón que dice ‘dejar de seguir’, no me importa, de verdad hermanas, y lo digo en buen plan y lo digo en buena onda, porque no les voy a hacer caso…”, comenzó a decir Wendy Guevara

Y es que, de acuerdo con la misma Wendy, desde que salió de La Casa de los Famosos México, su vida ha sido un desastre pues se da cuenta que todos están peleados con todos.

La influencer nacida en León, Guanajuato dice que no quiere estar triste pues no solo hay problemas entre sus amigos, sino que también debido a los comentarios de sus fanáticos ha estado mal, sin embargo, ya tomó la decisión de no estar así pues deja claro que sus seguidores no tienen el derecho de decidir con quién debe y no juntarse.

“no me quiero deprimir, ayer me sentía bien triste por eso, porque dije: ‘¿por qué chingados…?’, y hasta me dicen yo voté por tí pero me arrepentí por que estas con una persona que no me gusta, dónde dice que si votas por Wendy tienes derecho a decidir con quién sale y con quien no, eso es una tontería”, finalizó Wendy

Cabe señalar que Wendy no solo no se alejará de Marlón sino que recientemente acaba de anunciar un nuevo reality show en donde el venezolano participará y será una de las partes más importantes de este nuevo proyecto de la influencer, ante esto, seguidores de la influencer ya anunciaron que no pretenden apoyar este nuevo proyecto debido a la participación del striper.

SIGUE LEYENDO:

Wendy Guevara: aunque ganó 4 millones de pesos en LCDLFMX, la influencer confirmó que tiene muchas deudas