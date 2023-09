Tras intensa pelea por manutención, Sergio Mayer Mori y Natália Subtil posan junto a su hija

Sergio Mayer Mori y Natália Subtil han estado en el ojo del huracán en más de una ocasión por las acusaciones que la modelo ha lanzado contra el actor señalándolo de no pagar la manutención de la hija que tienen en común y de no verla durante largos periodos de tiempo. Ahora, sorprendieron al posar juntos para la portada de una revista en la que revelaron que se “encuentran más unidos que nunca” por el bienestar de Mila.

Este lunes 11 de septiembre los actores sorprendieron al aparecer juntos en la portada de la revista Caras con su hija, Mila, esto luego de la fuerte controversia que rodeó a su familia por la que, incluso, el cantante Sergio Mayer no dudó en salir en defensa de su hijo. Sentado en la orilla de un sofá, el actor lució un look café y al centro se encuentra Natália Subil con un elegante vestido negro mientras abraza a su pequeña que posa con un tierno vestido blanco.

Sergio Mayer Mori y Natália Subtil posan junto a su hija, Mila. Foto: IG @nataliasubtil

Mori se dijo agradecido con la madre de su hija por el trabajo que ha hecho con ella y culpó a la prensa de los conflictos que tuvieron en el pasado: “Muchos de los problemas que hemos tenido han sido ocasionados por los medios, claro que somos responsables por lo que hemos dicho y hecho, pero claro que hay un factor muy importante que es que los medios nos han querido mostrar como enemigos. Eso ha afectado nuestra relación”.

Por otra parte, Natália Subtil aclaró a través de sus historias en Instagram que no tienen un romance y que Mayer Mori cumpolió 19 años dos meses después del nacimiento de su hija. “Con esta portada digital queremos demostrar que no tenemos que ser pareja para trabajar en conjunto por la felicidad de Mila. Los hijos son prioridad y no los problemas de sus padres”, añadió.

Sergio Mayer Mori culpa a los medios de sus problemas con Natália Subtil. Foto: IG @nataliasubtil

¿Qué pasó entre Natália Subtil y Sergio Mayer Mori?

La modelo brasileña, de 35 años, generó gran revuelo tras señalar que había comenzado un proceso legal contra Sergio Mayer Mori por la manutención de su hija. Al respecto, el actor, de 25 años, no dudó en defenderse indicando que Subtil lo tendría bloqueado de algunas redes sociales con la intención de que no tuviera contacto con Mila: “Es pesado lidiar con algo y que siempre haya problemas por todos lados”, dijo en un encuentro con los medios en el aeropuerto en su llegada a México.

Natália Subtil acusó a Sergio Mayer Mori de no pagar la manutención de su hija. Foto: IG @nataliasubtil

En la controversia se vio involucrado el ex Garibaldi al defender a su hijo acusando a Subtil de presunto estupro por haber tenido relaciones íntimas con Sergio Mayer Mori cuando éste supuestamente era menor de edad. El cantante arremetió contra la modelo y aseguró que no le había regresado una camioneta que le prestó: “Se llama abuso de confianza porque se la presté y no me la ha regresado, entonces, siempre que necesitó yo estuve ahí”.

En entrevista para el programa “Hoy”, Sergio Mayer puntualizó: “Si ella tiene una diferencia con mi hijo, de entrada 11 años (refiriéndose a la diferencia de edad entre ellos), pero bueno… Que no nos meta a las personas que amamos y ayudamos a mi nieta, porque no es correcto. Yo sé que si ella está esperando quizá que mi hijo le dé 10 pesos, le da 8, pero sí le da”.

