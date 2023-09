Benito Castro quería una muerte rápida y sin sufrimiento

Benito Castro deseaba una muerte rápida y sin sufrimiento, así lo reveló en su última visita a la Saga Live con Adela Micha, cuando acudió en compañía de César Bono, Carlos Bonavides, Luis de Alba y Alejandro Suárez, la misma periodista fue quién recordó esa declaración en sus redes sociales.

"Le pido a Dios me mande fervorosamente que por ejemplo me mande una muerte como a mi primo Jorge Castro, ya se me fueron los cuatro, ya me dejaron para cerrar la puerta y apagar la luz", manifestó Benito Castro.

Benito Castro siempre destacó por su sencillez y honestidad Foto: Instagram Benito Castro

Benito Castro recordó con nostalgia a sus primos fallecidos

Relató que su primo Jorge "tuvo la fortuna, la bendición, de morirse en un solo de congas, fue a ver a su hija cantar, estaba tocando las congas y de repente se echo un cuatro y cayó". En cambio lamentó que su primo Wallace "sufrió horrible" e hizo sufrir a la familia, pero prefirió no proseguir con el relato porque se le entrecortaba la garganta. Sobre su primo Arturo expresó "no tuve el dolor de verlo morir".

Benito Castro habló sobre Paco Stanley

En la misma platica también habló sobre las declaraciones que habrían molestado al hijo de Paco Stanley, con la sencillez y honestidad que siempre lo caracterizaron comentó "dije que pretendían esconder el hecho de que Paco era adicto", recordó que cuando el Ministerio Público le preguntó si el conductor le daba droga, él respondió que era quien se la proporcionaba, dejando claro que un tiempo consumió y que tampoco podían negar que Stanley consumía.

Nació y falleció en la CDMX Foto: Instagram Benito Castro

Benito Castro dejó las adicciones con el "sólo por hoy"

Y hasta comentó que dejó ese vicio gracias a que su esposa la tiro un día por lo que tuvo que estar en abstinencia 24 horas, al siguiente día decidió aplicar la de "sólo por hoy" y así logró dejar la adicción sin ningún tratamiento, aunque reconoció que fue un momento muy difícil.

Compartió que disfrutaba mucho beber alcohol con Paco "gozamos, nos la pasábamos muy bien", pero que tuvo que dejarlo porque comenzó a presentar problemas de salud.

