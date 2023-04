VIDEO | César Bono quiere protagonizar bioserie de Álex Lora y así lo demostró

César Bono ha vivido épocas complicadas con su estado de salud. Afortunadamente, avanza con paso firme en su recuperación y cada día goza más sus 72 años de vida, algo que le llena de regocijo en su labor profesional y, de igual forma, cuando sale a divertirse. En tiempos recientes, no siempre fue así pues el año pasado se reintegró a las grabaciones del programa "Vecinos" ayudado por una silla de ruedas.

Es así como lo manifestó recientemente cuando apareció en una obra de teatro para verla como espectador y no como actor, todo con el fin de entretenerse. Pero, como el trabajo nunca termina, fue ese el momento en que César Bono se enteró que el rockero Alex Lora ha pensado en él para que lo personifique en una bioserie.

¿Qué fue lo que opinó César Bono de esta posibilidad?

Esto fue lo que se ventiló en el momento que César Bono se enteró de esa posibilidad. Ante la sorpresa, de inmediato el histrión respondió de forma positiva y exclamó.

"Claro que sí, yo fascinado. Estaba platicando que él (Alex Lora) y yo somos amigos, sin temor a exagerarte, hace 55 años más o menos. Él vivía en la Narvarte y tenía su grupo que se llamaba Three Souls in My Mind, no era El Tri. Y desde ahí lo conozco y nos han confundido toda la vida por flacos, narizones y de pelo chino", expresó César Bono con una sonrisa en el rostro.