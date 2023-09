Muere Benito Castro: así fue su cercana y controversial amistad con Paco Stanley

La tarde de este lunes 11 de septiembre la industria del espectáculo se vistió nuevamente de luto debido a que se dio a conocer el lamentable fallecimiento de Benito Castro a los 77 años de edad y aunque todavía no se han revelado las causas de su deceso en plataformas digitales ya comienzan a circular distintas anécdotas para honrar la memoria del querido actor, comediante y conductor, por lo que para sumarnos a la tendencia en esta ocasión recordaremos cómo fue su estrecha y controversial amistad con Paco Stanley.

La amistad de Benito Castro y Paco Stanley comenzó a finales de la década de 1970 cuando ambas celebridades formaron parte del exitoso programa cómico llamado “La Carabina de Ambrosio” donde estuvieron colaborando por algunos años y durante esta etapa se hicieron sumamente cercanos y en diversas ocasiones el histrión que le daba vida al icónico personaje del “Kin Kin” señaló que lo que los unió aún más fue su consumo de drogas y alcohol.

Benito Castro y Paco Stanley hicieron una dupla de época en la televisión mexicana. Foto: Televisa

Cabe mencionar que, pese al lado “oscuro” de esta amistad, Benito Castro señaló que siempre hubo mucho cariño y lealtad entre ambos, por lo que su amistad no solo de basaba en el consumo de alcohol y otras sustancias ilícitas.

Tras el fin de “La Carabina de Ambrosio”, Paco Stanley comenzó a figurar en distintos espacios televisivos como “¡Ándale!”, “Llévatelo” y “Pácatelas” donde incluyó a Benito Castro como su mano derecha haciendo una mancuerna televisiva de época y según contó el propio actor durante esta época sus adicciones se hicieron mayúsculas gracias a la fama y la intensa carga de trabajo que tenían.

¿Por qué se separó la dupla de Benito Castro y Paco Stanley?

Según las declaraciones de Benito Castro, su separación de Paco Stanley se originó porque buscó darle un nuevo impulso a su carrera en solitario, lo cual, logró gracias a “La Güereja”, programa en el que compartió créditos con María Elena Saldaña y debido al éxito obtenido señaló que en los últimos años de su amistad no se frecuentaron tanto como hubiera querido.

Cabe mencionar que, en distintas ocasiones, Benito Castro señaló que las autoridades lo interrogaron tras la muerte de Paco Stanley y fue él quien aportó información sobre las adicciones del conductor, sin embargo, no aportó ninguna pista sobre el fallecimiento de su amigo, cuya muerte fue un parteaguas para que dejara de consumir sustancias ilícitas.

Benito Castro nunca ocultó que consumíó drogas con Paco Stanley. Foto: Televisa

Debido a la cercanía de Benito Castro y Paco Stanley, el comediante fue consultado en más de una ocasión para hablar sobre la vida del también declamador y siempre sostuvo que si extrañaba a alguien en la vida era al padre de Paul Stanley.

“Sigo lamentando, hasta el fondo de mi alma, esta triste tragedia, extraño a Paco, muchas veces me he despertado pensando en él diciendo ‘si estuviera mi amigo, no tendría yo bronca de ninguna especie’”, señaló Benito Castro durante una entrevista que concedió el pasado mes de junio en los días previos al aniversario luctuoso del conductor.

