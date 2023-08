Sergio Mayer avanza con la gira del Team Infierno y aclara rumores sobre Wendy: "Ella trae una agenda complicada"

La Casa de los Famosos México llegó a su fin hace dos semanas, pero sus integrantes siguen tan vigentes como cuando estaban dentro de este hogar. Ante esto, el Team Infierno sigue siendo el más beneficiado en el cariño de la gente, razón que mantiene el ánimo de Sergio Mayer por organizar una gira con sus integrantes para corresponder al cariño de la gente.

Ante esto, el mismo Mayer aclaró los rumores en torno a la relación con Wendy, quien ha dicho públicamente que no es a fuerza ser amigos. Ante esto, Sergio mantiene su firme convicción de llevar a cabo este proyecto, para lo cual necesita que coincidan las agendas de todos.

Sergio Mayer trabaja en la gira del #TeamInfierno

A su salida de Televisa San Ángel, Sergio Mayer atendió a los medios de comunicación e indicó qué espera de la gira del #TeamInfierno. "Gracias a Dios hay muchas cosas pendientes pero hay que aterrizarlas, estar sobre de ellas", comenzó y abundó sobre lo que planea con sus compañeros.

"Sí, pero estoy tratando de coordinarlos porque cada quien trae diferentes agendas. Cada quien vive... uno va y viene a Perú, el otro vive en Monterrey, el otro anda con cosas, entonces no está fácil pero ahí vamos", dijo. Sobre la sonada posibilidad de que Wendy Guevara también se integre a la gira, Mayer aclaró algunos puntos.

"Ojalá logremos coordinar fechas y momentos para hacer la gira, estaríamos Apio, Emilio el 'Halcón', Nicola, Poncho y yo. Si cuadramos algunas de sus fechas de Wendy estará, pero está bien complicada su agenda, ahorita anda en Cuba me parece", comentó.

Sobre la misma gira del Team Inifierno adelantó que será algo modesto y cercano a la gente en cuanto a nivel de producción.

Aclara si Wendy pidió medio millón de pesos por presentación

Un rumor reciente apuntaba a que Wendy habría pedido una fuente cantidad de dinero por contrato. Mayer fue cuestionado sobre si Guevara pidió ganar 500 mil pesos en cada presentación.

"Yo no creo que Wendy haya dicho eso, Wendy es una mujer sencilla que tiene ganas de andar con nosotros también en la gira pero ella trae otra agenda porque está dando presentaciones, grabando su reality y no sabemos si podrá estar dentro. Pero, no hemos hablado ni de dinero todavía, eso es mentira", precisó.

Luego, de forma clara e irónica, Mayer dijo que él no pidió un porcentaje por derechos para cada contrato. "Es mentira, no le pedí el 42, le pedí el 85%, lo desmiento categóricamente", comentó y abundó que "no fue una junta, no hemos hablado de porcentajes ni nada, nos vimos en los pasillos para ver temas legales", aclaró.

En el mismo sentido dijo que él quiere a Wendy tanto como al resto del Team Infierno.

"¿Por qué nos quieren distanciar? Wendy es mi hija, yo soy su apá. Tengo más afinidad con Emilio pero los demás son mis hermanos y los adoro, tenemos un chat, nos escribimos diario, nos mandamos cosas y los adoro", culminó.

