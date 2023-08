Wendy le pone un alto a Sergio Mayer, aclara su verdadera relación: "no es a fuerza que sea amiga de todos"

En las últimos días los nombres de Wendy Guevara y Sergio Mayer, exparticipantes de "La Casa de los Famosos México", han acaparado la atención de los medios del entretenimiento gracias a las distintas entrevistas que han concedido tras su experiencia en el reality show.

Ahora, los famosos volvieron a dar de qué hablar después de que Sergio Mayer revelara que la gira del "Team Infierno" será una realidad, pero lamentablemente Wendy Guevara no estará presente en todos los compromisos debido a los distintos proyectos que encabezará.

Después de que las declaraciones de Sergio Mayer se volvieran virales en redes sociales, Wendy Guevara concedió una entrevista al "programa Hoy" para destapar su verdadera relación con el líder del "Team Infierno". Sus declaraciones no pasaron desapercibidas para nadie.

Fiel a su estilo, Wendy Guevara, la ganadora de "La Casa de los Famosos México", dijo que no es necesario que todos los integrantes del "Team Infierno" sean amigos, en referencia a unas declaraciones que hizo Sergio Mayer. Les pidió que si no les cae bien le avisen para bloquearlos de las redes sociales.

"Si no me quieren díganme para bloquearlos. No es a fuerza que sea amiga de todos", sentenció.