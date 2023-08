Mientras Wendy Guevara lo defiende del mundo, Marlon Colmenarez coquetea con Karely Ruiz en Instagram

Pese a su arrollador éxito en "La Casa de los Famosos México", Wendy Guevara continúa en el ojo del huracán por sus explosivas declaraciones al defender a Marlon Colmenarez que también ha recibido fuertes críticas de fans que aseguran se "aprovecha" de la influencer. Y la controversia no se detiene para ellos, pues el modelo fue sorprendido coqueteando en redes sociales con Karely Ruiz, a quien no duda en llenar de halagos.

La polémica para la integrante de "Las Perdidas" no se detiene y gran parte de ello es por su relación con el modelo venezolano, pues seguidores señalan que se "cuelga" de su fama y trataría de aprovecharse de los 4 millones de pesos que ganó del reality show. A esto se suman los testimonios de otras jóvenes en redes sociales que han exhibido a Colmenarez mostrando pruebas de supuestos mensajes en los que coquetea con ellas.

Como el más reciente para Karely Ruiz, pues la estrella de OnlyFans compartió un clip en Instagram en el que se le puede ver bailando al ritmo del reguetón en su camioneta mientras luce un delicado vestido de animal print. A ello el también actor reaccionó con emojis con corazones en los ojos, algo que los fans de Wendy Guevara reprobaron al instante y arremetieron contra él tachándolo de "vividor".

“Amiga, date cuenta”, “No pierde el tiempo mijo”, “A Marlon le gustan las mujeres, sólo está con Wendy por mañoso”, “Buscando otra persona a quien sangrarle los billetes”, “Ridículo”, “Nada más colgándote de la fama de otras”, “Te gusta Kaely y también el dinero”, “Karely ni te pela”, “No creo que Karely acepte mantenerte a ti” y “Ella es mucha mujer para un hombre, suerte”, fueron algunas de las respuestas al comentario de Colmenarez.

Sorprenden a Marlon Colmenarez coqueteando con Karely Ruiz. Foto: IG @karelyruiz

Wendy Guevara defiende a Marlon Colmenarez

Previo al anuncio de su triunfo en el programa Wendy Guevara ya recibía advertencias de sus seguidores sobre Marlon Colmenarez y sus amigas, como Paola Suárez, no dudó en mencionar que el modelo se había negado en más de una ocasión a apoyar a la influencer. Aunque esto último ocurrió cuando ingresó ante las cámaras, algo que logró molestar aún más a sus fans, panelistas y otros exparticipantes.

Ante la ola de comentarios negativos que ha recibido, la influencer ha respondido en diversas entrevistas al respecto puntualizando en que lo que hay entre ellos no es más que una amistad. En sus redes sociales también dejó claro a sus seguidores que no está dispuesta a dejar de ver a Marlon Colmenarez y pidió que, quien no esté de acuerdo, deje de seguirla.



“De verdad discúlpenme, pero ahí está un botón que dice ‘deja de seguir’, no me importa, de verdad, hermanas, y lo digo en buen plan y lo digo de buena onda porque no les voy a hacer caso. No me quiero deprimir, ayer me sentía bien triste por eso, porque dije: ‘¿Por qué ching***?!’ (…) ¿Dónde dice ‘si votas por Wendy tienes derecho a decidir con quién sale y con quién no? Eso es una tontería”, dijo.

