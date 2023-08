Lucerito Mijares rompe el silencio tras la bofetada que le dio a su mamá: VIDEO

Lucero es una de las artistas más destacadas en México debido a que demostrado que tiene versatilidad, pues además de poseer una voz hermosa, pero también es conocida por ser una madre de familia ejemplar que en toda ocasión posible ha dejado el amor que le tiene a sus hijos y a su familia, sin embargo, ahora es precisamente su hija quien la ha puesto en el ojo del huracán luego de que le dio una bofetada.

Esto sucedió a inicios de junio de este 2023, cuando tanto la cantante y actriz conocida como “La novia de América” fueron invitadas al estreno de la novena temporada del programa de comedia con formato de revista “Me caigo de risa”, en el cual ambas artistas sabían que serían parte de diversas dinámicas.

Lucerito abofeteó a su mamá

En una de las actividades que se les asignaron a la intérprete de "Cuéntame" y a su hija, ambas debían enfrentarse cara a cara en un juego de cartas, en donde la que sacara en número más alto le daba una bofetada a la otra, pero no con la mano, sino con una tortilla.

Para suerte de Lucerito su madre obtuvo un 3, mientras que ella tenía un 7; fue así que la joven artista tomó el producto, se preparó y como dictaban las reglas le dio una cachetada a su contrincante, que en este caso era "La Novia de América", su mamá.

Este momento quedó capturado en video y de inmediato comenzó a tomar una veloz relevancia en redes, esto especialmente debido a la reacción de la exesposa de Manuel Mijares cuando su hija arremete físicamente contra ella, pues es visible la intensidad con la que recibió la bofetada. Ante la polémica escena ahora ha sido una entrevista con el conductor Faisy y con Mariana Echeverría que Lucerito, de 18 años, habló por primera vez respecto a este controversial suceso, esto durante una entrevista en Faisy Nights.

La joven protagonista del musical El Mago, reveló que estuvo horrible el momento cuando ella se percató de que le había pegado sin querer a su mamá, pues no midió su fuerza. Al respecto, asegura que la artista de 53 años fue amable con ella y la disculpó con amor, aunque le dejó en claro “que sea la última vez”.

Sin embargo, sorprendió la reacción de Manuel Mijares, quien habló con su hija luego de ver el programa y percatarse de lo sucedido: “Cuando vi a mi papá me pregunta que cómo estuvo y yo estaba haciéndome la súper loca y me dice: ‘oye, pues sí, lo que le hiciste a tu mamá’, y yo así de… ¿qué pasó, papi? ‘Pues nada, el tortillazo que le diste pero en serio’ Y yo, sí, papi, qué tal, qué vaciado", recordó entre risas la famosa joven para luego revelar que el cantante le dijo que hablaría con su madre, sin embargo, Lucerito ya no dio más detalles respecto a si el “Soldado del amor” toco nuevamente el tema con “La novia de América”.

fal