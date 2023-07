Lucero y Mijares rechazan que Lucerito se vaya a vivir sola, esta es la poderosa razón

Lucerito Mijares, hija de Lucero y Manuel Mijares, está a punto de debutar en el teatro con el personaje de Dorothy en ‘El Mago: The Wiz’, por lo que la joven realizó una presentación de la puesta en escena en compañía de sus padres. Los cantantes no pudieron más que expresar lo orgullosos que se encuentran al ver a su retoño cumpliendo uno de sus más grandes sueños durante su encuentro con la prensa que acudió al evento.

“Ella decidió desde chica, bueno, obviamente acostumbrados, tanto José como “La beba” de siempre acompañarnos a nuestros trabajos, ya sea grabación de discos, novelas, conciertos, es algo natural para ellos, pero Lucerito siempre, ella como muy tenaz y enfocada en hacer teatro musical”, confesó Mijares.

A su vez, Lucero añadió: “Más allá de ser nuestra hija, bueno toda la vida vamos a amar que nos pregunten por ella y a ella le encanta que le digan ¿qué onda con sus papás?, pero yo creo que poco a poco, además de llamarse Lucero Mijares, yo creo que ella va a ir demostrando lo que a ella le gusta hacer”.

Será su primer musical. Foto: Instagram

Lucero y Mijares apoyan su carrera musical

Y aunque han sido unos padres que han apoyado en todo a Lucerito Mijares, al escuchar la idea de que la adolescente pueda independizarse a los 18 años, los intérpretes externaron su negativa al respecto. “No, en la casa, por eso somos vecinos”, dijo en un inicio Mijares. “Yo me salí de la mía a los 27, ¿tú?”, añadió Lucero. “Yo a los treinta y… a los treinta”, replicó el artista.

“En México no se usa mucho eso de a ‘a los 18 me voy de mi casa’, y menos nuestros hijos que están tan arropados con nosotros, cuando quieran hacerlo tendrán la libertad, pero yo creo que están muy chavos todavía para irse solos”, agregó la también protagonista de telenovelas.

A pesar de la preocupación de los famosos, por ahora pueden permanecer tranquilos, pues Lucerito dejó claro que, al menos por ahora, no piensa en abandonar el hogar donde vive con su madre.

“El camino amarillo me ha llevado a otro nivel, a otra etapa de mi vida, fuera de mis papás, pero siempre estaré muy agradecida con ellos porque estén a mi lado y me estén arropando siempre. No (vivo sola), no, no hombre, yo creo que ahí sí me muero. La verdad ahorita no (quiero salir de mi casa), creo que sigo todavía muy chiquita para irme a vivir sola, la verdad es que me tiene muy impactada que ahorita mucha gente muy joven se ha ido a vivir sola tan chiquita, que creo que la verdad no es mi caso”, manifestó.

