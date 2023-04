Lucerito Mijares sorprende con su transformación para su debut como actriz

Después de una larga espera para los fans, Lucerito Mijares por fin hará su debut oficial en el medio artístico, sin embargo, no será como cantante con un disco, sino como actriz, pues está próxima a estrenar la obra "El Mago". La joven se está preparando para hacer un buen papel en su primer proyecto, pero también ha hecho una transformación que sorprendió a sus millones de fanáticos que de igual forma están muy emocionados por verla en el escenario.

Hace un par de semanas, la hija de Lucero y Manuel Mijares reveló que debutaría “El Mago” (The Wiz), obra de teatro que está bajo la dirección de Juan Torres. De esta forma, la cantante, de 18 años, sigue los pasos de "La novia de América", quien desde muy joven empezó como actriz, pero ella en telenovelas como "Chispita". La joven ha revelado poco a poco algunos detalles de su participación, por lo que este miércoles tuvo una presentación con medios, en donde dejó ver su nuevo look.

Lucerito Mijares se transforma para debutar como actriz

La hija de los intérpretes de "El privilegio de amar" tuvo un encuentro con medios en donde habló sobre lo emocionada que está por protagonizar la obra de teatro, pues es una experiencia que si bien ya había hecho al ser parte del elenco de "La Jaula de las locas" en 2021, ahora tiene como reto ser la estelar. No obstante, desde que estuvo arriba del escenario se enamoró, por lo que ahora está lista para hacer su primer gran aparición enfrente del público.

En este primer encuentro con los medios de comunicación, Lucerito Mijares se dejó ver diferente, pues aunque conserva su estilo casual y juvenil de jeans y sudaderas, en esta ocasión se dejó ver con un maquillaje ligero. La cantante, de 18 años, delineó sutilmente sus ojos, usó un gloss de brillos en color rosa y rizó sus pestañas para colocarles un poco de rimel, por lo que hizo que sus facciones destacaran, lo que provocó que muchos la compararan con su mamá, y aseguraran que son idénticas.

Asimismo, Lucerito subió a su cuenta de Instagram una foto en la que presumió sus característicos rizos al máximo debido a que los definió y les colocó un efecto de brillo que encantó a sus miles de fanáticos, quienes le dejaron halagadores comentarios: "Divina!!!", "Que linda !!!! Sus chinos que hermosos!", "Perooo que bonitaaa dorothy", "LO GUAPÍSIMA" y "Diooos, tiene el mismo brillo en los ojos y la misma sonrisa que la mamá cuando está feliz y realizada".

En entrevista con algunos medios, como el programa Hoy, la cantante y actriz explicó por qué eligió el teatro musical antes que lanzar un disco como su estreno como artista. "No lo puedo creer, y más porque soy la protagonista. Me siento apoyada (...) Me encanta bailar, me encanta cantar y me canta actuar y qué mejor que el teatro musical", dijo la joven, que también indicó que sus papás están igual de nerviosos que ella, pero que la están animada.

Sobre las críticas que recibe por ser la hija de Lucero y Mijares destacó: "Hay veces que gente lo toma como 'que horror, soy hija de... hija de..', pero yo soy muy feliz, pongo mi nombre en alto para también representar a estos grandes de la música. Cuando me dicen '¿oye que se siente ser hija de Lucero y Mijares?', me encanta, siento increíble", destacó la joven cantante.

